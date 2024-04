Slot moet één Feyenoord-speler meenemen: ‘Hij zou Liverpool denk ik sterker maken’

Arne Slot staat op het punt om zijn handtekening te zetten onder een contract bij Liverpool en dan is het meteen de vraag of hij spelers van Feyenoord moet óf gaat meenemen naar Engeland. Mocht de huidige oefenmeester van Feyenoord dat inderdaad van plan zijn, dan moet hij kiezen voor . Dat vindt Cristian Willaert althans. Anco Jansen is het echter niet met hem eens. De voormalig profvoetballer vindt dat Wieffer tempo tekort komt voor de absolute top.

Feyenoord dreigt een belangrijk geraamte van het succeselftal van de afgelopen twee seizoen kwijt te raken. Slot vertrekt zo goed als zeker naar Liverpool en meerdere sterkhouders worden al tijden in verband gebracht met een overstap naar de Europese (sub)top. Het valt niet uit te sluiten dat Slot een speler meeneemt naar Engeland. In de uitzending van Voetbalpraat op ESPN vrijdagavond werd de mogelijkheid besproken. “Wieffer zou Liverpool denk ik sterker maken”, zo klonk het namens Willaert. Daar denkt Jansen dus anders over. “Nee, absoluut niet”, aldus de oud-speler van onder meer FC Emmen en NAC Breda.

Artikel gaat verder onder video

Jan Joost van Gangelen is benieuwd waarom Willaert denkt dat Wieffer Liverpool sterker zou maken. “Als je kijkt naar wat Liverpool met dit nieuwe middenveld een beetje mist… Het heeft wel creativiteit, jongens die kunnen voetballen. Maar in een andere situatie hadden ze natuurlijk altijd middenvelders die balafpakkers waren, heel veel gevaar bij de tegenstander weghaalden. Dat missen ze nu een beetje”, aldus Willaert. “Mac Allister heeft dat een beetje, maar dat heeft Wieffer… Als je kijkt naar zijn cijfers. Hij is één van de beste balveroveraars van Europa. Atlético speelt één keer tegen Feyenoord en in de eerste beste transferperiode daarna proberen ze hem te halen.”

Jansen is niet zo overtuigd van Wieffer als zijn collega. Volgens de analist heeft Liverpool bovendien met Wataru Endo al een goede balafpakker in huis. “Ik ben niet heel erg kapot van Wieffer. Hij heeft voor mij te weinig macht om… Ik vind het een goede speler, maar niet voor Liverpool. Ik heb ook een beetje in mijn hoofd, en dat is misschien niet helemaal eerlijk, maar in zijn laatste wedstrijd in het Nederlands elftal tegen Schotland ben ik echt wel een beetje van hem geschrokken. En ik weet dat het een momentopname is, hij heeft gewoon een heel goed seizoen gespeeld. Maar… Ik denk dat hij tempo tekort komt voor de absolute top. Dat denk ik”, aldus Jansen.

