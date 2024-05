Feyenoord nog volop bezig met zoektocht nieuwe trainer: 'Meer dan 50% kans dat het een buitenlandse trainer wordt'

Feyenoord heeft nog geen topkandidaat geïdentificeerd om Arne Slot op te volgen, maar volgens Dennis van Eersel is de kans erg groot dat er volgend seizoen een buitenlandse trainer voor de groep staat.

Tijdens de FC Rijnmond Podcast vertelt clubwatcher Van Eersel over de huidige ontwikkelingen, nu Slot hoogstwaarschijnlijk naar Liverpool vertrekt. "Feyenoord wil er zijn tijd voor nemen, dat is de stand van zaken. Dennis te Kloese (technisch directeur, red.) hanteert het credo: zorgvuldigheid boven snelheid. Feyenoord heeft een profielschets, die hadden ze vorig jaar ook al liggen. Toen had het anders kunnen lopen.” Slot had afgelopen zomer al de overstap naar de Premier League kunnen maken, toen Tottenham Hotspur aanklopte.

Er moet nog wel het een en ander gebeuren, voordat Feyenoord een nieuwe trainer aanstelt, vertelt Van Eersel. "Nu willen ze de opties filteren naar twee of drie kandidaten, om daarmee ook echt een gesprek te plannen. Feyenoord is echt nog niet zo ver dat er iemand op pole position ligt, zoals veel geruchten ons willen doen geloven. Er is nog niet één trainer waar de club vol voor gaat." Bovendien zet de nummer twee van de Eredivisie statistieken in om een gepaste opvolger van Slot te vinden. "Feyenoord maakt ook gebruik van data. Je gaat nooit iemand vinden die exact dezelfde speelwijze als Arne Slot heeft, maar bepaalde onderdelen van het spel zijn natuurlijk heel goed te meten. Hoe zetten ze druk, hoe vaak heroveren ze hoog op het veld de bal. Daar zijn gegevens van uit heel Europa."

Ook vindt de Rotterdamse club het niet enorm belangrijk dat de volgende coach een Nederlander is. "Feyenoord is niet gebonden aan een Nederlandse trainer." RTV Rijnmond ging zelf al op zoek en kwam toen onder andere bij Eirik Horneland uit, de Noorse trainer van SK Brann. “Zij spelen ook op een dergelijke manier. Maar ook bij Cercle Brugge spelen ze het voetbal wat ze bij Feyenoord spelen.” Daar staat nu de Oostenrijker Miron Muslic aan het roer. “Dat is kwalitatief wat minder, omdat de spelers wat minder zijn. Maar die moet bij Feyenoord ook op het lijstje staan. Mijn gevoel zegt dat de kans op een buitenlandse trainer groter dan 50% is."

