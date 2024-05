Vermoedelijke opstelling PSV: Peter Bosz start met deze ‘uitgekaterde’ namen

Het van Ibiza teruggekeerde PSV gaat zondagmiddag op jacht naar een clubrecord. Met een overwinning op RKC, dat de nacompetitie wil ontlopen, komt PSV op het hoogste puntentotaal in de clubgeschiedenis uit. Het Algemeen Dagblad verwacht weinig verrassingen in de opstelling van de landskampioen.

Zo lijkt het erop dat Walter Benítez terugkeert onder de lat bij de ploeg van Peter Bosz. De oefenmeester gunde vorige week een basisplaats aan Joël Drommel, maar hij zit vermoedelijk weer op zijn vertrouwde stoel op de bank. Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli en Mauro Júnior vormen de achterhoede.

Artikel gaat verder onder video

Op het middenveld lijkt Bosz andermaal te kiezen voor het vertrouwde drietal bestaande uit Jerdy Schouten, Joey Veerman en Guus Til. Voorin moeten Johan Bakayoko, Malik Tillman en vooral Luuk de Jong voor de doelpunten zorgen. Laatstgenoemde strijdt nog volop om de topscorerstitel. Momenteel heeft Vangelis Pavlidis (28 goals) van AZ één doelpunt meer dan De Jong (27 goals).

De vraag is of PSV geen last heeft van de trip naar Ibiza. De landskampioen ging deze week op vakantie en heeft zich dus allesbehalve optimaal kunnen voorbereiden op de wedstrijd tegen RKC. De Waalwijkers kunnen hier mogelijk voordeel uithalen. De ploeg van Henk Fraser wil namelijk de veilige vijftiende plaats vasthouden. Daarvoor moet het hopen dat Excelsior, de nummer zestien, geen punt pakt op bezoek bij Feyenoord. Beide ploegen hebben nu nog evenveel punten, maar het doelsaldo van RKC is ietsjes beter (+3). Mochten Excelsior en RKC állebei winnen, kan Heracles Almelo zelfs nog afzakken naar de nacompetitie.

Vermoedelijke opstelling PSV:

Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Mauro Júnior; Veerman, Schouten, Til; Bakayoko, De Jong, Tillman.

Vermoedelijke opstelling RKC:

Vaessen; Lelieveld, Gaari, Adewoye, Bruma, Meijers; Roemeratoe, Niemeijer, Oukili; Seuntjens Min.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Luuk de Jong behoedt Noa Lang op allerlaatste moment voor zeer grof gezang

Het had niet veel gescheeld of Noa Lang had een controversieel liedje richting Feyenoord gezongen tijdens de huldiging van PSV.