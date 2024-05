Mourinho kan binnenkort weer aan de bak, komende week gesprekken met Turkse topclub

José Mourinho lijkt binnenkort weer aan de slag te kunnen als trainer. De Portugees zit al sinds januari zonder club na zijn ontslag bij AS Roma, maar zou komende week in gesprek gaan met Besiktas.

Mourinho is vorige maand al benaderd door Besiktas, zo wordt vice-president Hüseyin Yücel geciteerd door SporX. “Ongeveer een maand geleden ontmoette ik José Mourinho in Istanbul”, geeft hij aan. “Ik vertelde hem dat ik hem bij Besiktas wilde zien. Ik zei dat hij geschikt was voor de chemie van Besiktas. Mourinho zei dat hij het aanbod zou evalueren en bij mij terug zou komen. Na een tijdje reageerde Mourinho weer en zei hij dat hij me graag volgende week wil ontmoeten in Italië.”

“Als Besiktas voldeden we aan de financiële verwachtingen van Mourinho. Daarvoor moeten we wel werken aan sponsoring, dus we wachten nog op die cijfers. We zullen de Mourinho-kwestie binnen de raad van bestuur evalueren. Volgende week hebben we een laatste gesprek in Italië”, bevestigt hij.

Mocht de Portugees daadwerkelijk naar Besiktas gaan, stapt hij in bij een ploeg die een moeizaam seizoen draait. De topclub staat vlak voor het einde van de competitie op een teleurstellende vijfde plaats met een achterstand van 43 punten op koploper Galatasaray. Wel maken ze nog kans om de Turkse beker te winnen, wanneer op 23 mei de finale tegen Trabzonspor wacht.

