Stengs twijfelde over toekomst: ‘Dat gaf de doorslag naar Feyenoord te gaan’

Een gesprek met Arne Slot was de reden voor om naar Feyenoord te gaan. De middenvelder, die afgelopen zomer overkwam van OGC Nice, stond open voor een vertrek uit Frankrijk, maar had het ook niet erg gevonden om te blijven.

“Het gesprek met de trainer (Slot, red.) gaf de doorslag om naar Feyenoord te gaan”, geeft Stengs aan in gesprek met NOS. Volgens de creatieveling waren het vooral de ideeën die de keuzeheer presenteerde die hem overtuigden naar De Kuip te komen. “We hadden door de jaren heen af en toe contact. Hij heeft zich in die tijd ontwikkeld als trainer. Hoe hij dingen overbrengt, de oefenstof en het tactisch gedeelte. We spelen wel anders dan we bij AZ deden.”

Artikel gaat verder onder video

Stengs is blij dat hij het afgelopen seizoen weer met Slot heeft kunnen werken. “Hij heeft me het spelletje nog beter leren begrijpen en uitgelegd wat er wordt gevraagd in bepaalde situaties. Onder Slot ben ik beter én slimmer geworden.” Desondanks vindt de linkspoot dat er nog genoeg te verbeteren valt. Zo is hij van mening dat hij “gieriger” moet worden bij het maken van doelpunten en ook eerder moet herkennen waar hij op het veld moet zijn in bepaalde situaties. Hij krijgt daarnaast vaak kritiek dat zijn houding te laks is bij tegenspoed, maar daar is Stengs het zelf niet mee eens.

“Dat kleeft een beetje aan me”, geeft hij aan. “Maar ik denk niet dat dit zo is. Ik denk dat ik dit seizoen nauwelijks wisselvallig ben geweest en van waarde was met mijn creativiteit en assists. Ik heb dit seizoen sowieso vaak genoten van ons spel.” De middenvelder denkt dat de met 3-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Lazio in de Champions League dit seizoen de beste wedstrijd was van Feyenoord. “Omdat daar niet alleen het voetbal goed was, maar ook de pressing en het afjagen van de tegenstander. Ze kwamen niet onder onze druk vandaan.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Kees van Wonderen onthult: 'Ik werd gebeld door Arne Slot, hij wilde hem meenemen naar Feyenoord'

Kees van Wonderen bevestigt dat Arne Slot interesse had om een van zijn voormalige pupillen naar Feyenoord te halen.