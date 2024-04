Slot richt zicht tot publiek, maar krijgt tegenvallende reactie: Bijlow grijpt vervolgens in

Feyenoord-trainer Arne Slot heeft maandagmiddag tijdens de huldiging naar aanleiding van de bekerwinst van de gelegenheid gebruikgemaakt om een hart onder zijn riem te steken. De vleugelverdediger raakte onlangs ernstig geblesseerd aan zijn knie. Hij wordt woensdag geopereerd en kon er om die reden niet bij zijn tijdens het feest in Rotterdam. zong zijn teamgenoot luidkeels toe.

De huldiging van Feyenoord, dat zondagavond in de bekerfinale met 1-0 te sterk was voor NEC, liep op z’n einde toen Slot de microfoon pakte en nog iets wilde zeggen tegen de supporters. “Ik wil zeker nog wat zeggen. Jullie hebben iedereen gehuldigd, maar aanstaande woensdag wordt hij geopereerd: Quilindschy Hartman. Daarom kan hij er hier niet bij zijn. Maar ik heb net aan de jongens gevraagd: wat is het liedje van Quilindschy? Wij konden er niet op komen, maar ik hoop dat jullie hem wél kennen. Dus als we hem nu met elkaar inzetten: drie, twee, één…”

Niet alle Feyenoord-supporters die zich hadden verzameld op de Binnenrotte kenden het nummer van Hartman. Slot klonk desondanks tevreden en bedankte het publiek voor de steun voor Hartman. Voor Bijlow was het nog niet voldoende. De doelman, die in de tweede seizoenshelft lang buitenspel stond met een kuitblessure, nam de microfoon over en zette het nummer van Hartman in. Hoewel te horen was dat ook de doelman flink feest heeft gevierd, kwam er nog best wat geluid uit. “Het begon op Varkenoord, bij de club die hij support. Hij is voor niemand bang, Quilindschy Hartman”, zo klonk het.

Hartman raakte eind vorige maand in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht geblesseerd aan zijn knie. Een paar uur na het laatste fluitsignaal bracht Feyenoord het bericht naar buiten dat de verdediger een zware blessure had opgelopen en daardoor maanden aan de kant staat. Hartman moet niet alleen het restant van het seizoen missen, maar ook een streep zetten door deelname aan het Europees Kampioenschap in Duitsland. De Oranje-international mist mogelijk ook het begin van het nieuwe seizoen.

