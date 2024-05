Soundos El Ahmadi walgt van Johan Derksen en René van der Gijp en haalt meedogenloos uit

Soundos El Ahmadi heeft op sociale media gereageerd op de uitspraken die over haar zijn gedaan door oud-voetballers Johan Derksen en René van der Gijp in het programma Vandaag Inside. Derksen stoorde zich aan El Ahmadi, maar El Ahmadi denkt dat de vork anders in de steel zit: "Ze zijn dikke fan van mij."

In het programma Vandaag Inside haalde Derksen een week geleden stevig uit naar El Ahmadi, actrice van beroep. Haar optreden bij de talkshow Sophie & Jeroen irriteerde De Snor: "Ik heb haar weleens gezien in een optreden, maar je kan er nog niet om glimlachen. Die mevrouw is totaal niet leuk", zei Derksen, waarna Van der Gijp reageerde: "Dat vindt ze zelf overigens wel", zo vond de voormalig aanvaller van onder meer PSV.



De kritische reacties hebben ervoor gezorgd dat El Ahmadi aanleiding ziet om te reageren. Op Instagram slaat de actrice hard terug richten de mannen van Vandaag Inside: "Ze zijn geobsedeerd door mij omdat ik nergens een vast contract heb en niemand zijn Mediapop ben. Ik ben exact wat zij willen zijn. Onafhankelijk en zonder de arm van een omroepbaas in mijn reet", schrijft El Ahmadi. "Ik doe exact wat zij doen, alleen dan zonder racisme. Gekke racistische propaganda", schrijft ze in een ander bericht nog over het programma.

Artikel gaat verder onder video

De uitspraak dat El Ahmadi zichzelf erg leuk zou vinden, zo Van der Gijp het aangaf in Vandaag Inside, bevalt de 42-jarige Amsterdamse ook niet: "Stel je voor dat een vrouw van zichzelf houdt. Plus ik heb met een show bijna 60. 000 kaarten verkocht dus niet alleen ik vind mezelf heel erg leuk, sukkel", zegt ze tegen één van de belangrijkste gezichten van Vandaag Inside.

Bekijk hier het fragment waarin Derksen over El Ahmadi spreekt: