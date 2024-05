Afscheid van Arne Slot: Feyenoord blikt met mooie video terug op succesvolle jaren

Feyenoord neemt zondagmiddag afscheid van Arne Slot. De oefenmeester bevestigde op de persconferentie vrijdag dat hij volgend seizoen trainer is bij Liverpool, waarmee er een einde komt aan een periode van drie jaar in Rotterdam. Voorafgaand aan de laatste wedstrijd van Slot in De Kuip plaatst Feyenoord een prachtige afscheidsvideo op sociale media.

Slot begon in de zomer van 2021 als trainer in Rotterdam. In zijn eerste jaar wist hij Feyenoord gelijk naar de finale van de Conference League te leiden. Vervolgens pakte hij een jaar later de landstitel, om zijn periode in De Kuip af te sluiten met het winnen van de KNVB Beker. In de mooie video blikken de Rotterdammers terug op drie succesvolle jaren met Slot, die in die periode mateloos populair werd bij Het Legioen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Vertrek aanstaande: Feyenoorder verlaat na duel tegen Excelsior direct zijn appartement in Rotterdam

Feyenoord-verdediger Marcos López gaat vertrekken uit Rotterdam, zo meldt het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl.