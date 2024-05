Slot krijgt hulp uit onverwachte hoek: ‘Dat is echt uniek en een dikke plus voor hem’

Arne Slot kan bij Liverpool rekenen op de hulp van Jürgen Klopp. De Duitser vertrok deze zomer na negen seizoenen bij de Engelse topclub en werd opgevolgd door de voormalig trainer van Feyenoord. Volgens Sander Westerveld komt de sabbatical van Klopp goed uit voor Slot.

“Een van de belangrijkste dingen voor Slot is dat Klopp een sabbatical heeft en geen coach wordt”, begint Westerveld in de AD Voetbalpodcast. “Pepijn Lijnders is natuurlijk een insider, die kun je bellen als er wat is, maar die gaat naar Salzburg.”

Doordat Klopp komend seizoen niet als trainer aan de slag gaat, heeft hij veel tijd om Slot bij te staan als dat nodig is. “Klopp komt vaak genoeg langs op Anfield. Je kunt hem elke dag bellen. Hij heeft ook gezegd dat hij Arne bij alles gaat helpen. Dus die kan hem echt met alles helpen en voorbereiden. Dat is echt wel uniek en heel belangrijk. Klopp is ook niet ontslagen, dus er is geen haat en nijd. Hij zal er alles aan doen om Arne op zijn gemak te brengen en te helpen. Ik denk dat dat echt een dikke plus is voor hem.”

Dat Klopp de komst van de Nederlandse keuzeheer steunt, bleek al na de laatste wedstrijd van de Duitser op Anfield. Na afloop van de wedstrijd hield hij een speech, om vervolgens een liedje in te zetten voor Slot. Daarnaast vroeg hij de supporters om de nieuwe trainer op net zo’n manier te verwelkomen als ze bij hem hadden gedaan.

