‘Liverpool-middenvelder wil zich bewijzen aan Slot, Feyenoord houdt situatie in de gaten’

Feyenoord heeft interesse in de diensten van van Liverpool, meldt The Athletic. De Portugese middenvelder krijgt wel de kans om zich te bewijzen aan nieuwe trainer Arne Slot, maar mag wel vertrekken als hij daar niet in slaagt.

Volgens het medium staat Carvalho al langer op het lijstje bij Feyenoord. Aangezien Slot de afgelopen drie seizoenen aan het roer stond in Rotterdam, is het waarschijnlijk dat de oefenmeester gecharmeerd is van de 21-jarige middenvelder. De Portugees zou ook beter passen in het systeem dat Slot bij Feyenoord speelde.

Tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen krijgt Carvalho de kans om zich aan zijn nieuwe trainer te bewijzen. Doordat er sprake is van veel concurrentie staat Liverpool wel open voor een vertrek van de aanvallende middenvelder als het hem niet lukt zich aan Slot te laten zien. Op Anfield vinden ze zowel een nieuwe verhuurperiode of een definitieve transfer prima.

Carvalho maakte in de zomer van 2022 de overstap van Fulham naar Liverpool. In de eerste seizoenshelft mocht hij nog regelmatig minuten maken, maar vanaf eind december kwam hij nauwelijks meer in actie. Vorige zomer werd hij verhuurd aan RB Leipzig, maar daar kwam hij in vijftien duels maar tot 360 minuten, waarna Liverpool hem terughaalde. In de winter stalden the Reds hem bij Hull City, waar de Portugees in twintig duels negen keer trefzeker was en twee assists afleverde.

