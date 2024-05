Genoemde opvolger Arne Slot is geen kandidaat voor Feyenoord: ‘Suggestief gelul in de ruimte’

Alex Pastoor lijkt in ieder geval niet de nieuwe trainer van Feyenoord te worden, zo geeft het goed ingevoerde 1908.nl aan in de reacties op zijn website. De vertrekkend coach van Almere City werd door verschillende mensen gelinkt aan de trainerspositie in Rotterdam-Zuid, maar zijn komst is niet iets wat concreet speelt bij de nummer twee van de Eredivisie.

Dick Advocaat prees Pastoor, die zich met Almere City heeft weten te handhaven in de Eredivisie, onlangs live op televisie in het programma Veronica Offside. De ervaren oefenmeester ziet in de coach van de Almeerders een meer dan prima opvolger van Arne Slot: "Die is net zo eigenwijs als Slot. Hij heeft een uitgesproken mening over hoe hij het hebben wil en hij laat zich echt niet piepelen door spelers. Ik denk dat die jongen uitermate geschikt is voor Feyenoord, maar je hoort zijn naam niet", zei Advocaat destijds.

Eerder was ook al Michel Breuer positief over Pastoor als trainer en gaf de oud-verdediger aan dat hij het niet gek zou vinden als Pastoor de stap naar een topclub als Feyenoord of Ajax zou maken: "Ik zie niet in waarom hij dat niet zou kunnen", zei de huidig assistent-trainer van Excelsior over zijn voormalig trainer.

1908.nl werd, omdat Pastoor zo nu en dan in de media wordt genoemd als opvolger van Slot bij Feyenoord, in de reacties op zijn website gevraagd of de trainer van Almere City daadwerkelijk een optie is: "Suggestief gelul in de ruimte, niets concreets", liet eigenaar Rutger Vinke van de website weten. Een stap van Pastoor naar De Kuip lijkt er een waar, in hoeverre dat al niet het geval was, een streep doorheen kan.

