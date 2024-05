'Met Frimpong én Dumfries in de basis kun je heel veel teams pijn doen'

Erik Meijer, analist bij Sky Deutschland, vindt dat in de basis hoort bij Oranje. Een tandem van de speler van Bayer Leverkusen en , dat ziet de oud-voetballer wel zitten.

Tot op heden heeft Frimpong ondanks zijn goede vorm bij Leverkusen nog niet kunnen overtuigen in het Nederlands elftal. "Hij was tot nu toe een beetje mat", stelt Meijer in gesprek met Voetbal International. "Die wedstrijd tegen Schotland (zijn enige basiswedstrijd voor Oranje, red.) was ik zelfs een beetje teleurgesteld in hem. In de Bundesliga kon ik hem namelijk alleen maar complimenten geven, maar nu was hij zwak, durfde hij geen acties te maken en kwam hij weinig op volle snelheid."

Artikel gaat verder onder video

Ondanks de mogelijke twijfels bij Ronald Koeman, zou Meijer Frimpong graag in de basis zien op het EK, als rechtsbuiten, met Dumfries achter hem. "Als wij met Oranje niet zo dominant spelen, kan snelheid een goed wapen zijn. Dan heb je Donyell Malen, Memphis Depay, Frimpong: zo kun je veel teams pijn doen."

Verder heeft Meijer veel goede woorden over voor de persoonlijkheid van de 23-jarige wingback. "Het is gewoon een hartelijke jongen, een fijn menneke. Een lachebekkie, dat zien de mensen graag. Hij is altijd goed gemutst en met andere jongens bezig. Een gozer die iedere trainer graag in zijn kleedkamer heeft."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Koeman geeft hoop niet op: ‘Verwachting is dat hij fit kán zijn’

Ronald Koeman heeft nog altijd goede hoop dat Frenkie de Jong op tijd fit is voor het Europees Kampioenschap.