Veelbesproken ondernemer weigert uitnodiging Hélène: 'Hij had geen tijd, maar wél voor Jeroen & Sophie...'

Hélène Hendriks onthult dinsdagavond lichtelijk geïrriteerd dat Ali Niknam, de oprichter en ceo van de mobiele bank bunq, niet in De Oranjezomer wil verschijnen. In de uitzending van vrijdag kwam Hendriks' Talpa-collega Geraldine Smink aan het woord over het feit dat zij, door phishing, een ton aan spaargeld is kwijtgeraakt, maar de bank niet kon bereiken. Niknam verscheen dinsdag echter wél in de talkshow Jeroen & Sophie.

"Hij gaat voorlopig nog niet lappen", zegt Hendriks. "We hadden natuurlijk Geraldine afgelopen vrijdag hier aan de bar. Zij is een van de slachtoffers. Ali Niknam hebben we uitgenodigd, die wilde niet komen. Hij had geen tijd in zijn agenda, maar hij had wél tijd voor Jeroen & Sophie, Jeroen Pauw zat daar."

Vervolgens wordt een compilatie ingestart van het interview dat Pauw met Niknam afnam. In het BNN-VARA-programma werd de bankdirecteur onder meer geconfronteerd met de aantijgingen die Smink vier dagen eerder in De Oranjezomer deed. Niknam zegt in zijn reactie onder meer dat Smink 'een aantal essentiële stappen overslaat' in haar verhaal. Bovendien stelt hij dat zijn bank 'nog steeds bezig' is met het oplossen van de problemen van Smink en een aantal andere gedupeerde klanten, maar dat bunq pas recent de benodigde informatie van hen heeft gekregen.

Sidekick Albert Verlinde vindt dat Pauw zich in het interview met Niknam op de juiste manier opstelde: "Hij stond echt ook wel aan de kant van de slachtoffers", meent de journalist. Toch heeft hij ook begrip voor de opstelling van de bankdirecteur: "Hij zegt: 'Ik zit ook in een juridische zaak met Geraldine, dus ik kan daar niets over zeggen', ik vond dat hij het goed deed." Hendriks is een andere mening toegedaan: "Is het flauw als ik zeg: hij staat in de Quote 500, heeft 1,7 miljard euro, hélp die mensen gewoon."

