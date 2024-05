'Ajax denkt opnieuw aan Sepp van den Berg, Liverpool hangt fors prijskaartje om nek Nederlandse verdediger'

Ajax is nog altijd geïnteresseerd in , zo weet het doorgaans goed ingevoerde The Athletic te melden. De oud-speler van PEC Zwolle zou komende zomer echter eerst de kans krijgen om Arne Slot, de nieuwe hoofdtrainer van zijn werkgever Liverpool, van zijn kwaliteiten te overtuigen. Mocht het alsnog tot een vertrek komen, dan moet de 22-jarige verdediger een forse transfersom in het laatje brengen.

Liverpool verraste in de zomer van 2019 vriend en vijand door de destijds pas 17-jarige verdediger in te lijven. PEC ontving een transfersom van bijna twee miljoen euro voor de in Zwolle geboren en getogen speler. Reeds in september 2019 mocht Van den Berg zijn Liverpool-debuut maken, als invaller in het League Cup-duel met MK Dons (0-2 winst). In zijn eerste seizoen zou hij uiteindelijk tot drie wedstrijden in dat toernooi komen, een jaar later speelde hij als basisspeler in het FA Cup-duel met Shrewsbury Town (1-0 winst) zijn vierde en - voorlopig - laatste duel voor The Reds.

Om vlieguren te maken werd Van den Berg de afgelopen seizoenen verhuurd aan achtereenvolgens Preston North End, Schalke 04 en afgelopen jaargang aan FSV Mainz 05. Namens die laatste club kwam de Zwollenaar tot 33 Bundesliga-wedstrijden, waarin hij met drie doelpunten een aandeel had in het behalen van de dertiende plaats op de eindrangschikking - goed voor rechtstreekse handhaving op het hoogste niveau. In Duitsland ging de afgelopen tijd het gerucht dat Mainz een koopoptie ter waarde van zo'n vijf miljoen euro op Van den Berg zou hebben bedongen, maar dat wordt door Liverpool tegengesproken tegenover The Athletic.

Datzelfde medium weet dat Van den Berg over belangstelling niet te klagen heeft: "Brentford en kersvers promovendus Southampton behoren tot de geïnteresseerde clubs in de Premier League, terwijl VfL Wolfsburg als serieuze kanshebber in de Bundesliga wordt gezien en Ajax de langlopende interesse behoudt", leest het. Voor Liverpool over een afscheid na wil denken, krijgt Van den Berg echter de kans om Slot tijdens de voorbereiding te overtuigen, aangezien er met Joël Matip en Joe Gomez twee concurrenten wegvallen. Mocht het tóch tot een afscheid komen, dan zouden The Reds een bedrag van 20 miljoen pond (23,5 miljoen euro) verlangen om het tot medio 2026 doorlopende contract van de Nederlander af te kopen.

