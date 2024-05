Deze vier trainers staan op de shortlist van Feyenoord om Arne Slot op te volgen

Brian Priske is inderdaad toegevoegd aan de shortlist van Feyenoord in de zoektocht naar een opvolger van Arne Slot, zo meldt het Algemeen Dagblad na berichtgeving in Deense media. Priske geldt, met drie andere kandidaten wiens namen bekend zijn bij het AD, momenteel als kanshebbers voor de vacature in Rotterdam-Zuid.

Feyenoord-watcher Mikos Gouka schrijft in het AD dat Feyenoord de Deense Priske heeft toegevoegd aan de shortlist. De trainer van Sparta Praag is bij de Rotterdamse club in beeld om Slot op te volgen, zoals zondagavond al door goed ingevoerde Deense media werd gemeld. Van concrete interesse of zelfs een aanbieding, wordt in het AD niet gesproken. Priske is geldt als kandidaat voor Feyenoord, maar daar zijn er meer van.

Gouka schrijft dat naast de trainer van het Tsjechische Sparta Praag ook Nuri Sahin, Graham Potter en de Nederlandse Dick Schreuder op de lijst van technisch directeur Dennis te Kloese staat. De beleidsbepaler hoopt spoedig een nieuwe trainer voor Feyenoord te vinden, maar neemt in zijn zoektocht naar een geschikte opvolger van Slot wel de tijd.

