Oranje-fan Daan reageert op internationale ophef na Ruud Gullit-imitatie

Een van de supporters die tijdens Polen – Nederland verkleed was als Ruud Gullit, heeft gereageerd op de consternatie. Daan, een van de drie Oranje-fans, benadrukt in een reactie aan het Instagram-kanaal Reality FBI dat er geen kwade bedoelingen achter de actie zitten.

Drie Oranje-fans waren in het Volksparkstadion in Hamburg verkleed als Gullit in 1988, inclusief schmink. Dat zorgde voor de nodige afkeurende reacties op sociale media en in de buitenlandse pers. De Daily Mail trok de vergelijking met blackface en Zwarte Piet. Daan zegt echter dat het drietal veel meer positieve dan negatieve reacties heeft ontvangen.

“Tijdens de wedstrijd Polen - Nederland waren we verkleed en geschminkt als Ruud Gullit. De positieve reacties waren overweldigend. Zowel de Nederlandse als de Poolse supporters in Hamburg ontvingen ons hartelijk en zelfs kleine kinderen, bekende Nederlanders en buitenlandse toeristen wilden met ons op de foto”, zegt de Oranje-fan.

“Helaas waren er enkele negatieve reacties online die disproportioneel veel aandacht kregen. Het is belangrijk te benadrukken dat er geen kwaad in ons zit. We wilden Ruud Gullit eren voor zijn geweldige prestaties en opvallende look in 1988. Laten we hopen dat het toernooi net zo goed eindigt als toen!”, aldus Daan.

