Complete woede-uitbarsting bij John van Zweden: 'Doorgesnoven inteelt dorp, nooit meer FC Volendam!'

Het verloop van de ontmoeting tussen FC Volendam en Excelsior zondagmiddag maakte nogal wat los bij John van Zweden. FC Volendam kon zes dagen na de promotie naar de Eredivisie niet alleen kampioen worden van de Keuken Kampioen Divisie, maar ook ADO Den Haag een handje helpen in de strijd om promotie naar het hoogste niveau. Excelsior was echter veel te sterk voor de huidige koploper van de Keuken Kampioen Divisie. Dat kon Van Zweden niet hebben. De supporter van ADO ging op zijn sociale media helemaal los over Volendam.

Van Zweden is een Nederlandse ondernemer en voetbalbestuurder. Hij is opgegroeid in Den Haag en maakte deel uit van de harde kern van FC Den Haag. Naast ADO heeft hij ook een voorliefde voor Swansea City. In 2002 stond de club uit Wales aan de rand van de afgrond. Van Zweden legde zo’n zestigduizend euro in en redde op die manier samen met anderen de club.

Waar Swansea City al een paar jaar actief is op het tweede niveau van Engeland en ook dit seizoen er niet in zal slagen om promotie naar de Premier League af te dwingen, maakt ADO nog wél kans om zich te verzekeren van een plekje op het hoogste niveau. De club uit Den Haag was in het seizoen 2021/21 voor het laatst actief in de Eredivisie. ADO degradeerde in 2021 als nummer laatst naar de Keuken Kampioen Divisie. Het was een jaar later heel dicht bij een terugkeer naar de Eredivisie, maar moest in een knotsgekke play-offsfinale zijn meerdere erkennen in Excelsior.

‘Doorgesnoven inteelt dorp’

Hetzelfde Excelsior dreigt er nu voor te zorgen dat ADO rechtstreekse promotie naar de Eredivisie terugloopt. De Rotterdammers gingen zondagmiddag op bezoek bij FC Volendam. De koploper, die vorige week promotie naar de Eredivisie afdwong, kroonde zich bij een zege op Excelsior tot kampioen van de Keuken Kampioen Divisie. Bij een Volendamse zege had ADO tevens de tweede plaats kunnen veroveren. FC Volendam werd op eigen veld echter volledig afgetroefd door Excelsior en ging uiteindelijk met 1-4 onderuit.

ADO won zelf met 3-2 van Jong PSV, maar door de nederlaag van FC Volendam blijft de achterstand op Excelsior twee punten. Hoewel er nog drie speelronden op het programma staan en ADO dus nog altijd rechtstreeks zou kunnen promoveren, was Van Zweden zijn frustraties niet de baas. De ADO-supporter ging op sociale media helemaal los over Volendam. “Dat hele doorgesnoven inteelt dorp Volendam, had lekker ondergelopen moeten worden in dat IJSselkutmeer. Nooit meer FC Volendam!!! En volgend seizoen met nul punten degraderen”, zo schreef hij op Facebook en X. Daarbij had hij een foto geplaatst van een televisiescherm waarop FC Volendam - Excelsior werd uitgezonden. Het stond op dat moment al 0-3.

Van Zweden heeft zijn berichten overigens verwijderd.

© Facebook: John van Zweden

