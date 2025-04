Marc Nagtegaal legt KKD-duel Volendam - Excelsior kwartier na rust stil

Het Keuken Kampioen Divisie-duel tussen FC Volendam en Excelsior is een kwartier na rust stilgelegd door scheidsrechter Marc Nagtegaal. Het thuispubliek reageerde de frustratie over de 0-3 van af door massaal plastic bekertjes op het veld te gooien.

De supporters van FC Volendam konden afgelopen maandag na een kleine zege op Jong AZ (0-1) nog feestvieren, omdat de ploeg van trainer Rick Kruys zich daarmee definitief verzekerde van promotie naar de Eredivisie. In het eerstvolgende thuisduel had de dorpsclub zich definitief kunnen verzekeren van de titel, maar de bezoekers hadden andere plannen. Door twee goals van Sanches Fernandes stond Excelsior binnen een halfuur al met 0-2 voor in Volendam.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: FC Volendam terug in de Eredivisie: van diepe crisis tot succesverhaal

Een kwartier na rust completeerde Sanches Fernandes zijn hattrick. De aanvaller stond na een klutssituatie op de juiste plaats om van dichtbij de 0-3 tegen de touwen te schieten. Na gecontroleerd te hebben of er geen sprake was van buitenspel vierde de Excelsior-speler zijn treffer vlak voor de fanatieke Volendam-aanhang achter het doel, die zich niet onbetuigd liet en een regen van plastic bekertjes op het veld liet neerkomen. Nagtegaal kon daarop niets anders dan het protocol te volgen en de wedstrijd tijdelijk stil te leggen.

Duel na een kwartier hervat, Excelsior loopt nóg verder uit

Na een oponthoud van ongeveer een kwartier verlieten beide ploegen de kleedkamers weer om het duel te hervatten. Niet lang na de hervatting ging het vervolgens van kwaad tot erger voor de thuisploeg, toen Lance Duivestijn vanaf de penaltystip de 0-4 op het bord zette. Good old Henk Veerman redde tien minuten voor tijd, eveneens vanaf de stip, nog wel de eer, maar dichterbij dan de 1-4 zou Volendam niet komen. De dorpsclub moet daardoor het titelfeest nog minstens een week uitstellen.

© EPSN

⚡️ Derensili Sanches Fernandes schiet Excelsior op voorsprong in Volendam 👀#volexc — ESPN NL (@ESPNnl) April 20, 2025

➡️ Meer voetbalnieuws

👉 Gecancelde Viaplay-commentator Jean-Paul Rison reageert voor het eerst op ophef 🔗

👉 Amerikaanse speelsteden willen €575 miljoen extra voor het WK 🔗

👉 'Misleidende constructie' bij Vitesse: 'Licentiecommissie op het verkeerde been gezet' 🔗

👉 'Nieuwe Royston Drenthe' gespot in Oranje: 'Dat gáát maar, dat Duracell-batterijtje' 🔗

👉 ESPN onthult: deze Nederlandse voetballer is de schoonzoon van Arne Slot 🔗