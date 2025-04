Grote ophef in België na bizar moment in topper: 'Zoiets valt zeker niet goed te praten'

Grote ophef bij de Belgische topwedstrijd tussen KRC Genk en Union Sint-Gillis op zondag. In de slotfase gooide Union-materiaalman Ibrahim Fadili bij een 1-2 voorsprong een extra bal op het veld tijdens een veelbelovende aanval van de thuisploeg.

De strijd om de koppositie in de Belgische Pro League is waanzinnig spannend. Voorafgaand aan de afgelopen speelronde stond KRC Genk bovenaan met 40 punten, gevolgd door Club Brugge met 39 en Union Sint-Gillis met 37 punten.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Noa Lang neemt aftrap zoals alleen hij dat kan, fans Club Brugge scanderen één zin

Club Brugge won met 0-5 bij AA Gent, maar in de wedstrijd tussen de nummers één en drie werd het een stuk spannender. Union stond aan het begin van de blessuretijd met 0-2 voor, maar de koploper maakte er in de 93ste minuut 1-2 van via Tolu Arokodare. In de absolute slotfase had Zakaria El Ouahdi de bal en waren de spelers van Genk voorin gepositioneerd, in afwachting van een voorzet. Materiaalman Fadili gooide met een zwaar onsportieve actie roet in het eten.

Het staflid gooide vanuit de dug-out een extra bal het veld in, voor de voeten van El Ouahdi. De spelers van Genk keken vol ongeloof naar scheidsrechter Jonathan Vergoote, met gespreide armen. De arbiter deelde een rode kaart uit aan Fadili. Hoofdtrainer Sébastien Pocognoli heeft zijn excuses aangeboden aan de arbitrage. Na afloop gaf de oud-AZ’er aan: “Dat was niet mooi. Dat was zeker niet gepland en we hebben het intussen ook uitgesproken in de kleedkamer. Zoiets valt zeker niet goed te praten.”

Hoewel Fadili rood heeft gekregen, trok Union toch aan het langste eind en eindigde de wedstrijd in 1-2. Zo ligt de Belgische titelstrijd helemaal open. Club Brugge is de nieuwe koploper met 42 punten, gevolgd door Genk en Union op slechts twee punten afstand.

☝️ | Voor zover wij weten, wordt voetbal nog altijd met maar één bal gespeeld. 🫣🤦‍♂️ #GNKUSG pic.twitter.com/DdYq7X9xpd — DAZN België (@DAZN_BENL) April 20, 2025

➡️ Meer voetbalnieuws

👉 Gecancelde Viaplay-commentator Jean-Paul Rison reageert voor het eerst op ophef 🔗

👉 Amerikaanse speelsteden willen €575 miljoen extra voor het WK 🔗

👉 'Misleidende constructie' bij Vitesse: 'Licentiecommissie op het verkeerde been gezet' 🔗

👉 'Nieuwe Royston Drenthe' gespot in Oranje: 'Dat gáát maar, dat Duracell-batterijtje' 🔗

👉 ESPN onthult: deze Nederlandse voetballer is de schoonzoon van Arne Slot 🔗