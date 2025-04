Noa Lang neemt aftrap zoals alleen hij dat kan, fans Club Brugge scanderen één zin

is voor even terug in België. De aanvaller van PSV is zondag aanwezig bij het duel tussen Club Brugge en KRC Genk. Hij mocht symbolisch de aftrap verrichten en deed dat op opvallende wijze.

De voormalig buitenspeler van Club Brugge ging op de bal staan en kreeg daarmee het publiek in het Jan Breydelstadion in vervoering. Op beelden op de Instagram-pagina van Lang is te zien dat hij buiten het stadion shirtjes signeerde en vragen van fans beantwoordde, terwijl meerdere muzikale nummers van hem werden gedraaid.

De fans van Club sloten Lang in de armen. “Noa is een Brugesboy”, scandeerden ze. Zaterdag speelde Lang nog met PSV tegen Almere City. Met een doelpunt en een assist droeg hij bij aan de 5-0 overwinning.