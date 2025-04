Serie A neemt drastisch besluit na overlijden paus Franciscus (88), voetbalclubs reageren

De Serie A had voor maandag vier wedstrijden op het programma staan, maar vanwege het overlijden van paus Franciscus is er een streep gezet door onder meer de ontmoeting tussen Genoa en Lazio én het treffen tussen Parma en Juventus. De paus kampte al geruime tijd met gezondheidsproblemen en is maandagochtend op 88-jarige leeftijd overleden. Voetbalclubs, ook buiten Italië, staan op sociale media stil bij het overlijden van de Argentijn.

Het overlijden van de paus is bekendgemaakt door de Iers-Amerikaanse kardinaal Kevin Farrell. Hij is de camerlengo, de kardinaal die na het overlijden van een paus verantwoordelijk wordt voor de lopende zaken. Farrell vertelde in een verklaring dat paus Franciscus maandagmorgen om 07.35 uur ‘terugkeerde naar het huis van de Vader’. Paus Franciscus, op 17 december 1936 geboren in het district Flores van de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires, kampte al geruime tijd met een slechte gezondheid. Hij sprak desondanks zondag op het Sint-Pietersplein nog het urbi et orbi uit - de zegen die de paus tijdens hoogfeesten als Pasen en Kerstmis geeft aan de stad Rome en de wereld.

“Op deze tweede paasdag had werkelijk niemand verwacht dat opeens dit bericht zou komen over het overlijden van de paus. Gisteren leek het immers alsof hij terug was”, zo zegt Andrea Vreeda, correspondent van het Vaticaan, op de website van de NOS. “Ook al was hij ontzettend fragiel, de paus was aanwezig. Hij was zelfs in staat om een beetje te spreken, al leek hij vermoeid. Mensen zijn van slag en geschokt. Na een maand waarin iedereen verwachtte dat het zou gaan gebeuren, waren we er zo’n beetje uit over dat hij het nog best een tijd zou kunnen volhouden. Dit is een donderslag bij de heldere hemel en Rome zal vandaag in rouw zijn”, zo klinkt het.

Franciscus lag eerder dit jaar al enkele weken in het ziekenhuis vanwege een zware longontsteking. Op dat moment werd er al gevreesd voor zijn leven. Eind vorige maand mocht hij het ziekenhuis verlaten, maar de meeste vieringen van de Goede Week - zoals Witte Donderdag en Goede Vrijdag - liet hij aan zich voorbijgaan. Franciscus werd op 13 maart 2013 verkozen tot paus, als opvolger van Benedictus XVI, die een paar weken daarvoor was afgetreden.

Wedstrijden in de Serie A uitgesteld

De Serie A heeft naar aanleiding van het overlijden van Franciscus besloten om de wedstrijden die voor 21 april op het programma stonden, uit te stellen tot een nog te bepalen datum. Het betreft de volgende wedstrijden: Torino - Udinese, Cagliari - Fiorentina, Genoa - Lazio en Parma - Juventus. De ontmoeting tussen Torino en Udinese stond voor 12.30 uur op het programma. Cagliari en Fiorentina zouden om 15.00 uur aftrappen, gevolgd door Genoa - Lazio om 18.00 uur. Het toetje was voor Parma en Juventus (20.45 uur), maar ook deze ploegen zullen elkaar dus op een andere dag treffen.

Paus Franciscus was een erkend voetballiefhebber. Clubs staan op hun sociale media dan ook uitgebreid stil bij diens overlijden. Zo betuigt Fiorentina medeleven en spreekt AS Roma van ‘een verlies dat onze stad en de hele wereld diep bedroefd’. “Zijn geloof, nederigheid, moed en toewijding raakten de harten van miljoenen mensen en maakten hem tot een moreel kompas voor onze tijd en daarna. Zijn nalatenschap van vrede en solidariteit zal een blijvend voorbeeld blijven. Onze gedachten gaan uit naar allen die geïnspireerd blijven door zijn onwrikbare waarden van communicatie en broederschap”, zo klinkt het.

L'#ASRoma si unisce al cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco, una perdita che addolora profondamente la nostra città e il mondo intero.



La sua fede, la sua umiltà, il suo coraggio e la sua dedizione hanno toccato il cuore di milioni di persone, rendendolo un riferimento…

La famiglia Commisso e tutta la Fiorentina esprimono il proprio cordoglio per la morte del Santo Padre.

A seguito della scomparsa di Papa Francesco, la @SerieA ha disposto il rinvio a data da destinarsi di Cagliari-Fiorentina e delle restanti gare della 33ª giornata del campionato di Serie A e di Primavera 1.

Il Cagliari Calcio partecipa al cordoglio per la morte del Santo Padre.



Con Francesco se ne va un uomo che mancherà a tutti, non solo ai cattolici. Francesco ha saputo trasmettere il senso della bontà, della solidarietà, dell'inclusione a prescindere. Un uomo che sapeva ascoltare prima di parlare. Un uomo che, come magistralmente raccontato dal film…

Shirt van Messi

Clubs buiten Italië laten eveneens van zich horen, waaronder FC Barcelona en Sevilla. In 2013 ontving hij een gesigneerd shirt van Lionel Messi, op dat moment speler van FC Barcelona. Franciscus gaf een paar jaar later nog zijn mening over zijn landgenoot. Hij kreeg in een interview met Jordi Evole van het Spaanse La Sexta de vraag of Messi ‘eigenlijk wel van deze planeet is of dat hij gewoon God in eigen persoon is’. “Mensen kunnen zeggen dat hij God is, net zoals ze zeggen ik aanbid jou. Maar enkel God kan aanbeden worden. Het zijn uitdrukkingen van mensen. Hij is een God met de bal op het veld is een populaire manier van mensen om zich uit te drukken. Natuurlijk, hij is heel goed. Maar hij is niet God”, aldus Franciscus.