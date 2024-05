Heeft Brian Brobbey een vriendin? Dit weten we over zijn liefdesleven

In de aanloop naar het EK besteedt FCUpdate aandacht aan de persoon achter de internationals van het Nederlands elftal. In dit artikel vind je alles over het privéleven van . Heeft hij een vriendin en heeft hij kinderen?

De vriendin van Brian Brobbey

Over het liefdesleven van Brobbey is niet zo veel bekend. In december 2023 kreeg hij bij ESPN de vraag of hij een relatie heeft, waarna hij dat bevestigde. “Liefde gaat goed. Ik heb al een tijdje een vrouw”, liet de aanvaller van Ajax destijds weten aan Hans Kraay junior.

Wanneer hem vervolgens wordt gevraagd hoe ze heet, begint de aanvaller te lachen. “Hans, doe rustig, rustig”, zegt hij voordat hij in lachen uitbarst. Vervolgens fluistert Brobbey de naam wel bij hem in het oor. “Elinde?”, vraagt Kraay direct. “Dan gaat hij het toch hardop zeggen”, reageert de spits. “Elinde, Elinde, Elinde!”, bevestigt hij haar naam. Wie deze Elinde is, is niet bekend. De spits heeft op zijn social media geen foto’s met zijn vriendin erop gedeeld. Het paar heeft voor zover bekend geen kinderen.