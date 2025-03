Brian Brobbey doet boekje open over zijn liefdesleven

is in gesprek met Hans Kraay junior weer kort ingegaan op zijn liefdesleven. De spits van Ajax is nog altijd samen met Elinde en het gaat erg goed met haar, zo vertelt hij. Voor zijn vriendin is het ook weer makkelijker nu Brobbey weer doelpunten maakt.

Brobbey werd vrijdag benoemd tot Eredivisie Speler van de Maand voor februari. Voor de aanvaller was het de derde keer dat hij de prijs in ontvangst mocht nemen, nadat hij deze eerder in december 2023 en januari 2024 kreeg. Brobbey kwam in februari vier keer binnen de lijnen voor Ajax, waarin hij drie doelpunten maakte.

Nadat hij zijn prijs in ontvangst heeft genomen, gaat Brobbey bij ESPN in gesprek met Kraay. De analist ging in december 2023 ook al met de spits in gesprek nadat hij Eredivisie Speler van de Maand was, waarbij hij onthulde een vriendin genaamd Elinde te hebben. Vrijdagmiddag besluit Kraay te vragen hoe het gaat met Elinde, tot onvrede van Brobbey. “Ik al gezegd: laat hem geen rare dingen aan me vragen, Arjan”, richt de aanvaller zich tot Arjan Duijnker, perschef van Ajax, terwijl Kraay zijn vraag begint te stellen.

“Ik hoef het niet te weten, maar TikTok-mensen…”, verontschuldigt Kraay zich direct. “Die hoeven het ook niet te weten”, lacht Brobbey, waarna hij de analist direct bedankt voor het interview. Uiteindelijk neemt de aanvaller toch weer plaats. “De mensen willen het weten, ik niet, maar hoe is het met Elinde?”, mag Kraay zijn vraag toch stellen. Brobbey antwoordt al voor het einde van de vraag dat het goed met haar gaat. “Ze leeft, ze maakt het goed, dus het gaat goed met haar.” Of ze het makkelijker heeft nu Brobbey weer doelpunten maakt? “Zeker! Geen boze Brian, toch?”, antwoordt Brobbey.

Brian Brobbey en Hans Kraay jr. weer in bloedvorm 😂



"Hoe gaat het met je vriendin?"

"Goed, ze leeft." pic.twitter.com/jlf56DOJGn — ESPN NL (@ESPNnl) March 1, 2025

