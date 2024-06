Bizar: Depay komt paar uur voor EK-start tegen Polen met onbegrijpelijke actie

is zondag, enkele uren voor de EK-opener van het Nederlands elftal tegen Polen, met een opvallende actie op de proppen gekomen. De Oranje-international lanceerde namelijk samen met rapper Akwasi Owusu Ansah de teaser van een nieuw muzieknummer waarin hij uithaalt naar zijn criticasters.

Met de teaser, een fragment van 33 seconden, wordt het muzieknummer ‘Bedankt Voor Je Mening’ aangekondigd door Depay en Akwasi. Het lied is een reactie op de zogenoemde hoofdbandgate die de afgelopen weken door Depay werd ontketend en werd door Depay en Akwasi dus gemaakt in de voorbereiding op het EK.

Depay verscheen vorige week tijdens het oefenduel van Oranje met Canada voor het eerst met een witte haarband op het veld en maakte daarmee de nodige tongen los. Onder veel Oranje-supporters en analist was de haarband van de spits onderwerp van gesprek en zelfs bondscoach Ronald Koeman zei verrast te zijn door het accessoire van zijn spits.

In ‘Bedankt Voor Je Mening’ maakt Depay duidelijk volstrekt maling te hebben aan alle kritiek. "Ik geef niks om je mening. Ik zie dit als lening, want je gebruikt mijn tijd en daar ben ik echt straight in. You better pay me”, zingt de aanvaller van Oranje onder meer in de teaser. De toevoeging van Akwasi is: "Ik heb één ding. Bedankt voor je mening. We gaan er niets mee doen. Einde mededeling."

