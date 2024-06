Koeman geeft veelzeggende reactie op haarband Memphis Depay

Ronald Koeman was verrast door de zweetband die donderdagavond droeg tijdens de wedstrijd tussen Nederland en Canada (4-0). De bondscoach weet nog niet of hij de aanvaller gaat aanspreken op het opvallende accessoire.

Van Valentijn Driessen krijgt Koeman de vraag wat de functie is van de haarband. “Weet ik niet, dat zou je moeten vragen. Ik was verrast. Ik had het niet gezien; ik zag het pas vlak voor de wedstrijd, toen we naar buiten gingen. Ik ga er even rustig over slapen.”

Daarna wil Driessen weten of Koeman er wat van zei tegen Depay. “Nee, ik heb toen niks gezegd.” Volgens de journalist van De Telegraaf zou ‘de oude Koeman’ dat wel hebben gedaan. Dat leek Koeman te bevestigen. “Maar het is een nieuwe tijd, hè.’ Toch was duidelijk te merken dat hij zijn bedenkingen had bij de haarband.

Toen Driessen vroeg of Koeman er voor nu ‘in meegaat’, antwoordde hij: “Nu wel.” Maar of dat maandag tegen IJsland ook zo is? “We zullen het zien.”

