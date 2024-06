Poolse journalist ziet iets opvallends in stadion: 'Dit hebben de Nederlanders niet op tv gezien'

De spelers van Polen hadden alle reden om met opgeheven hoofd van het veld te stappen na de nederlaag tegen Nederland, zo vindt het magazine WP SportoweFakty. In een opiniestuk schrijft journalist Dariusz Faron dat Polen met goede intenties voor de dag kwam en Nederland heeft gemazzeld.

De Poolse bondscoach Michal Probierz koos voor een offensieve opstelling, tot verrassing van velen. “Het nieuws dat Probierz een paar verrassingen in petto had, bereikte ons ongeveer tien minuten voordat de opstellingen officieel bekend werden gemaakt. Maar niemand had verwacht dat hij na de blessures van Lewandowski en Swiderski toch voor zo'n aanvallende opstelling zou kiezen.”

“Polen speelde met open vizier tegen Nederland. Door Kacper Urbański, Sebastian Szymański en Piotr Zieliński op te stellen, liet de bondscoach blijken dat hij wilde voetballen. De negentienjarige Urbański speelde pas zijn derde interland, maar hij oogde soms zo relaxed, dat het leek alsof hij in zijn achtertuin voetbalde”, zo schrijft de journalist, die zelf in het Volksparkstadion aanwezig was. Daar zag hij verbijsterde Nederlandse supporters, toen Polen in de zeventiende minuut op voorsprong kwam.

“Na het doelpunt van Buksa waren de Nederlandse supporters, die aanvankelijk nog luider waren dan de rood-witten, met stomheid geslagen. Tientallen seconden maakte het Oranjepubliek bijna geen geluid. Opvallend genoeg hebben we die reactie op de tv niet gezien. Jammer, want het waren mooie beelden. Nederland pakte drie punten, maar de schrik zal er goed in zitten. Polen heeft ze weten te verrassen. Recent zei Marco van Basten dat de Polen niet graag voetballen, maar dat blijkt Polen toch wel degelijk graag te doen”, wordt verwezen naar een uitspraak die Van Basten in maart deed bij Ziggo.

