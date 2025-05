Derksen gaat nieuw avontuur aan met man die 8,5 jaar celstraf uitzit

Vandaag Inside-boegbeeld Johan Derksen gaat een podcast maken met voormalig No Surrender-voorman Henk Kuipers. De nieuwe podcast heet Groeten uit Grolloo en wordt wekelijks uitgezonden, bevestigt Derksen aan het Algemeen Dagblad. Volgende week is de eerste uitzending.

Kuipers werd in 2022 veroordeeld tot vanwege leidinggeven aan een criminele organisatie, afpersing en diefstal met geweld. Dat weerhoudt Derksen er niet van om een podcast te beginnen met de voormalig motorclubaanvoerder. Hij gaat al geregeld op bezoek in de gevangenis bij Kuipers, met wie hij een vriendschapsband heeft opgebouwd. “Henk is misbruikt voor een voorbeeldfunctie.”

Kuipers mag tegenwoordig enkele dagen in de week op proefverlof, waardoor de podcast opgenomen kan worden. In de podcast is 'alles bespreekbaar', aldus Derksen. De opname vindt plaats bij Derksen thuis, in Grolloo. Naar verwachting gaan de uitzendingen circa 45 minuten duren. Romke Hoogstra is als gespreksleider betrokken bij de podcast.

“Ik vind het een hele open en eerlijke man, sociaal ook”, zegt Derksen over Kuipers. “Ik was op een gegeven moment gecanceld door heel Nederland. Maar Henk bleef. En daarbij: wat Nederland zegt, vind ik niet zo relevant. Ik kies zelf mijn vrienden, daar heb ik niemand voor nodig.”

