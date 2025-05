Johan Derksen haalt uit: 'Een hele gevaarlijke, onbetrouwbare jongen'

Johan Derksen haalt in Vandaag Inside stevig uit naar programmamaker Tim Hofman. Derksen noemt de presentator van het online programma BOOS onder meer een 'hele gevaarlijke, onbetrouwbare jongen'.

In zijn podcast RADIO BOOS uit Hofman stevige kritiek aan het adres van vaste Vandaag Inside-gast Raymond Mens. De Amerikadeskundige wordt er door Hofman van beticht dat hij 'de ernst van extreemrechtse/fascistische stromingen in de VS nog weleens lijkt te bagatelliseren'. "Als de pers een loopjongen van de macht gaat worden, dan is dat een probleem. En dat is eigenlijk een beetje wat we hier gaan zien", sprak Hofman voorts, die Mens daarna persoonlijk uitnodigde om een keer aan te schuiven in zijn podcast. Daarop reageerde Mens vrijdag positief: "Ik kom graag bij je langs", schreef de journalist op X.

De uitlatingen van Hofman komen vrijdagavond ter sprake in Vandaag Inside. "Mensen vroegen mij vanochtend wat ik ervan vond wat Tim Hofman over mij gezegd had", legt Mens uit. "Ik had dat niet gehoord, maar hij had kennelijk in zijn podcast gezegd dat ik extreemrechts bagatelliseer en normaliseer, door bijvoorbeeld niet te zeggen dat Donald Trump een extreemrechtse dictator is." Mens legt uit dat hij dat beeld graag wil rechtzetten in de podcast: "Ik vind namelijk dat ik niks normaliseer, ik duid en de mensen thuis mogen hun mening vormen. Waarom ik me ga verdedigen? Omdat ik het belangrijk vind. Niet zozeer om mezelf te verdedigen, maar hij (Hofman, red.) zit heel moralistisch in de wedstrijd. Hij vindt dat ik iedere avond moet zeggen dat Trump slecht is. Maar ik vind dat er al heel veel mensen zeggen dat hij goed of slecht is. Ik vertel hoe het is, dan kan de kijker oordelen , aldus Mens.

Derksen zegt dat hij het 'heel onverstandig' van Mens vindt om in te gaan op de uitnodiging van Hofman. "Jij bent in de fase van je carrière dat je overal nog gaat zitten, maar daar moet je wat kieskeuriger in worden", meent De Snor. "Tim Hofman, die signaleert niets maar die creeërt een rel ter meerdere eer en glorie van zichzelf. Want: die jongen heeft al helemaal het plan voor zich. Jouw ijdelheid dwingt jou naar hem toe, maar je weet wat zijn plannen zijn. Hij is onbetrouwbaar, hij kan wel knippen in de beelden, dat is ook al levensgevaarlijk. Ik zou daar nooit gaan zitten, want ik vind dat een hele gevaarlijke, onbetrouwbare jongen. 'Ik pleeg onafhankelijke journalistiek', ja, lik mijn reet!", aldus Derksen.

'Je kunt hem irritant vinden, maar hij heeft een enorme achterban'

Volgens Mens valt het wel mee met dat gevaar. "Er mag niet in geknipt worden, want het is gewoon live, het is een live-opname", stipt de Amerikadeskundige aan. "En twee, in jouw verhaal zit een beetje alsof ik me dan onder tafel laat lullen, maar daar hoef jij je geen zorgen om te maken." Derksen geeft toe: "Nee, daar ben ik niet bang voor. Want jouw zinnen zijn zo lang dat ik me afvraag of hij er wel tussen komt", grapt de oud-hoofdredacteur van Voetbal International, die serieus vervolgt: "Je geeft hem teveel eer, je gaat je niet verdedigen bij die hansworst!" René van der Gijp is het met Derksen eens en adviseert Mens te zeggen: "Tim, luister, wat jij vindt vind je misschien zelf heel belangrijk, maar ik niet." Mens blijft echter bij zijn punt: "Hij heeft zelf een enorme achterban. Je kunt hem irritant vinden, maar die heeft hij. Je hoort continu dat moralistische over Trump, maar ook over anderen. Die mensen verdienen het toch ook om een ander geluid te horen? En als je dat op een respectvolle manier bespreekt, dan kan daar toch niets mis mee zijn? Nee, ik ga hem niet heropvoeden, ik vertel gewoon mijn verhaal."

