Bram Moszkowicz reageert op clash met Johan Derksen in Vandaag Inside

Bram Moszkowicz heeft bij Shownieuws gereageerd op de clash met Johan Derksen tijdens de uitzending van Vandaag Inside van donderdagavond. De voormalig advocaat was te gast in de talkshow en richtte zich direct tot Johan Derksen.

Derksen deed in oktober 2023, vlak na de aanval van Hamas in Israël op 7 oktober van dat jaar, een gevoelige uitspraak. Derksen stelde dat ‘de Joden er wel een beetje om gevraagd hadden’. Die opmerking heeft Moszkowicz geraakt. De jurist gaf dat aan, waarna er een lange en heftige discussie ontstond.

"Het was bijzondere televisie wel", blikt Moszkowicz bij Showniews terug. "Ik wist wel waar het naartoe zou gaan met Derksen, we hebben daar al eerder een fittie over gehad, maar het is respectvol verlopen. Het was een een gevoelig onderwerp. Als je zegt dat Israël een genocide plegend land is... Dus ik heb geprobeerd om hem met wat feiten op andere gedachten te brengen, dat is niet gelukt. Die intentie had ik ook niet, maar misschien heeft het publiek wel een andere kant gezien van dat hele verschrikkelijke conflict wat daar speelt."

De voormalig strafpleiter onthult vervolgens hoe het er achter de schermen aan toe gaat met Wilfred Genee, René van der Gijp en Derksen. "Het gaat heel bijzonder daar", stelt Moszckowicz. "Je komt binnen en wordt meteen weggeleid naar de make-up. En vervolgens hoor je niks. Je wordt in een kamer gezet, maar toen kwam Johan wel even een hand geven, van hoe het was. Heel aardig was hij toen, vond ik en ik ook naar hem toe. En dat deed Gijp ook. En Wilfred ook, die als laatste komt altijd. Dus de sfeer is daar goed. En het is bijzonder."

Keert Moszkowicz nog terug bij Vandaag Inside?

Of Moszkowicz in de toekomst nog een keer terugkeert aan tafel bij Vandaag Inside? "Dat weet ik niet", is hij eerlijk. "Bij SBS 6 is het nog wel eens zo dat je een screentest doet zonder dat je het weet, als je begrijpt wat ik bedoel. Toen heeft men bekendgemaakt dat ik vaste gast zou zijn, dat ben ik niet geworden. Dat vond ik niet zo heel prettig, omdat heel Nederland dat dacht. Nu hebben ze niks gezegd, dus ik kan er geen enkel recht aan ontlenen. Ik zou het wel graag willen, want het is mooie televisie", besluit hij.

Als het aan Minouche van der Gijp, de vrouw van René van der Gijp, ligt dan keert Moszkowicz in de toekomst niet meer terug bij Vandaag Inside. Ze heeft zich ontzettend gestoord aan de beweringen die de oud-advocaat donderdagavond deed in het programma. "Kunnen we deze man niet van het scherm afgooien?", vraagt ze zich af op Instagram. “Die man zit toch een partij uit z'n nek te lullen. Totaal niet meer geloofwaardig. 'Geen genocide', durft hij nog te zeggen. Complete misinformatie over 7 oktober. Walgelijk.”

