Lieveling van Johan Derksen onthult: 'Ik slik dagelijks antidepressiva'

Voormalig Vandaag Inside-gast Melanie Jonk heeft tegenover Story onthult dat ze dagelijks antidepressiva gebruikt. De 29-jarige zangeres van de band Mell & Vintage Future heeft namelijk een moeilijke periode achter de rug.

Jonk en haar band traden eind november 2023 in totaal acht keer op bij Vandaag Inside op de vrijdagavond. Televisieproducent John de Mol zag echter geen toekomst voor muziek in het programma, waardoor de zangeres en haar band tegenwoordig niet meer welkom zijn bij Vandaag Inside.

Artikel gaat verder onder video

Johan Derksen, boegbeeld van de talkshow, is groot fan van Jonk en schoof haar zelfs naar voren als mogelijke songfestivalinzending van Nederland voor dit jaar. "Dat meisje zou zo naar het Songfestival kunnen, daar kun je als Nederland trots op zijn!", liet hij weten. Terwijl ook René van der Gijp zeer te spreken was over Jonk na haar optreden bij Vandaag Inside Oranje vorig jaar zomer.

Tijdens Vandaag Inside straalde Mell, maar tegenover Story onthult de Volendamse een moeilijke periode achter de rug te hebben. "Ik ben depressief geweest. Dat was een moeilijke tijd. Joshua Nolet, de zanger van Chef’Special, heeft me enorm geholpen. Hij herkende mijn situatie en door zijn verhaal ben ik medicatie gaan slikken.

In het begin zag Jonk dat totaal niet zitten. "Ik weet nog dat ik het heel eng vond. Ik heb ook veel gehuild, omdat ik het moeilijk vond dat ik vanaf nu afhankelijk van antidepressiva ben", bekent de zangeres, die er nu heel anders instaat. "Het heeft mijn leven zoveel mooier en beter gemaakt. Sommigen noemen het hun gelukspilletje en ik sta daar hetzelfde in. Ik schaam me ook niet om erover te praten. Mensen moeten weten dat ze niet alleen zijn", besluit ze.

