Bekende zanger lyrisch over Vandaag Inside: 'Ze hebben vaak gelijk'

Zanger Jan Keizer is lyrisch over het programma Vandaag Inside. De voormalig leadzanger van de band BZN is onder meer te spreken over Albert Verlinde en Johan Derksen, en vindt dat er in de talkshow vaak de juiste toon aangeslagen wordt.

Het kijken van Vandaag Inside is vaste prik voor Keizer en is dan enthousiast over het programma. Ook Albert Verlinde, die sinds begin dit jaar doorgaans op de woensdag de vaste invaller van René van der Gijp is, kan hem wel bekoren. "Ja, hij praat geen onzin. Dat geldt ook voor Derksen. Ik vind dat ze vaak gelijk hebben, dat je in Nederland helemaal niks meer mag”, laat de zanger weten in Weekend.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Genee vreet zich op tijdens VI: 'Waarom hebben we deze gast uitgenodigd?'

Keizer stelt dat we in Nederland 'niet zo bekrompen' moeten zijn. "Ik ben ook jarenlang voetballer geweest en we waren geen heilige boontjes, maar wat er nu allemaal gebeurt… Als iemand alleen maar een ander nakijkt, is het al fout, vervolgt de zanger.

LEES OOK: Derksen snoeihard over voormalig VI-gast: ‘Een gek, die moet principieel van de buis’

In de ogen van de geboren Volendammer gaat het dan ook de verkeerde kant op in Nederland. "Ik vind dat allemaal te ver gaan. Vroeger lag iedereen op het strand topless en waren er minirokken. Nu wordt alles bedekt tot aan het hoofd toe. We zijn onszelf niet meer in Nederland. Zwarte Piet is afgeschaft en Kerstmis mag eigenlijk ook niet meer vanwege andere geloven. Jammer.”

Daarnaast heeft Keizer nog de nodige kritiek op wat er tegenwoordig allemaal op televisie te zien is. "Laatst bij de Alleskunners VIPS moesten ze kaarsen uitblazen en gedroegen zich alsof ze wereldkampioen waren geworden met voetbal. Waar zijn we mee bezig, jongens?! Dat is zo lullig allemaal. Ik kijk alleen naar VI, Rondo, De Slimste Mens en 2 voor 12", besluit Keizer.

➡️ Meer Vandaag Inside nieuws

👉 Driessen is het zat en loopt weg bij Vandaag Inside: ‘Flikker op, man’ 🔗

👉 Aangifte ingediend tegen vaste gast Vandaag Inside 🔗

👉 Nicky van der Gijp: 'Wat René toen aan tafel deed, zou ik niet doen' 🔗

👉 Derksen trekt meteen fel van leer tegen bargast Vandaag Inside: 'Totale misrekening' 🔗

👉 Twee Vandaag Inside-gasten sneren in slotseconden hard naar elkaar 🔗