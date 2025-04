Genee vreet zich op tijdens VI: 'Waarom hebben we deze gast uitgenodigd?'

Wilfred Genee heeft zich dinsdagavond gestoord aan Vandaag Inside-gast Arend Jan Boekesteijn. Tijdens een bepaald gedeelte van de uitzending nam laatstgenoemde veel het woord, maar zei hij weinig nuttige informatie.

Boekesteijn was onlangs in Saudi-Arabië en vertelt daarover tijdens Vandaag Inside. Dan stelt Johan Derksen een bijzondere vraag. "Heb jij die brand nog meegemaakt in de haven van Iran?" De historicus reageert met 'ja', maar gaat vervolgens snel verder met zijn eigen verhaal. Later blijkt dat Boekesteijn de brand op tv heeft gezien. Ben van den Burg begint te lachen. "Dan hebben we het allemaal meegemaakt."

Boekesteijn gaat vervolgens verder met zijn verhaal, dat weinig aan het programma toevoegt. "Het is daar (Saudi-Arabië) dus vijftig graden. 's Avonds wordt het zes, zevenendertig, dan kun je in een T-shirtje nog wel wat doen. Overdag moet je gewoon bij de airco zitten, maar de airco in mijn kamer stond zo verschrikkelijk koud, dat ik met een jas aan zat te werken." Genee stipt dan aan dat je een airconditioning kan instellen en qua warmte kan aanpassen, maar dat lukte Boekesteijn niet.

De presentator stoort zich dan aan het niveau van Vandaag Inside die avond. "Wat is dit voor uitzending? Waarom hebben we deze man uitgenodigd? Ik weet niet wat hij aan het doen is." Derksen suggereert dan dat Boekesteijn wat gedronken heeft. Wanneer de uitgenodigde historicus na een kort intermezzo gewoon doorgaat met zijn verhalen, is Genee er helemaal klaar mee. "Dat is trouwens fantastisch, ik ben naar The Edge of the World (enorme klif in Saudi-Arabië, red.) gegaan, daar zie je de Eiffeltoren staan." Derksen zet zijn vuisten voor zijn gezicht op tafel neer, en ook Derksen heeft genoeg gehoord. "Praat jij maar door, ga ik even pissen." Genee sneert ook nog: "Kan iemand zijn geluid gewoon uitzetten?"

Later noemt Boekesteijn iemands snor ook nog een Hitler-snor, waarna de presentator roept: "Arend Jan, heb je wat gebruikt ofzo?" Dat ontkent de gast. "Ik gebruik niet", zegt Boekesteijn, die vrolijk vervolgt: "Er is ook geen alcohol in dat land (Saudi-Arabie, red.). Ik heb niets kunnen vinden." Genee slaakt een zucht.

