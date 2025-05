Van der Gijp schrikt van geweld en onthult: 'Heb gisteren iets meegemaakt'

Zonder uit te weiden over wat er precies is gebeurd, laat René van der Gijp doorschemeren iets vervelends te hebben meegemaakt. De Vandaag Inside-analist koppelt die ervaring aan een breder betoog over het geweld onder jongeren en noemt het gedrag ‘totaal ziek’.

"Toevallig heb ik gisteren (woensdag, red.) ook wat meegemaakt, daar kom ik later wel een keer op terug”, zegt Van der Gijp in de uitzending van donderdagavond. Daarna vraagt hij aan presentator Wilfred Genee: “Heb jij niet steeds vaker dat je dingen tegenkomt, of leest, waarvan je denkt: eigenlijk zijn we allemaal gek aan het worden.”

“Ik lees vandaag dat een jongen van veertien door een groepje jongens van zijn leeftijd bijna doodgeslagen is en gereanimeerd moest worden”, doelt Van der Gijp op een mishandeling in Alblasserdam, waar een vijftienjarige jongen werd gearresteerd op verdenking van poging tot doodslag. “Dat zal ook wel weer iemand gefilmd hebben en dat zal ook wel weer op internet staan. Het is ziek, echt ziek. Totaal ziek."

