Derksen ziet één groot voordeel na operatie vrouw Isabelle Pikaar

Johan Derksen heeft een gezondheidsupdate gegeven over zijn vrouw Isabelle Pikaar. Het Vandaag Inside-boegbeeld moet nog steeds alle huishoudelijke taken uitvoeren, vertelt hij lachend aan Wilfred Genee.

“Ik heb vandaag een wasje gedraaid en gestofzuigd”, zei Derksen maandagavond tegen Genee bij de vooraankondiging van Vandaag Inside. “Hoe het met mijn vrouw is? Die schuifelt met een rollator door de kamer, en slaapt in een ziekenhuisbed in de kamer. Lekker rustig in bed. De hond blijft ook beneden bij het vrouwtje, dus ik heb het hele bed alleen. Het zijn wilde nachten. Je slaapt echt beter dan met een hond en een vrouw. Ik zou het wel zo willen houden. Mijn vrouw ook wel denk ik, maar de hond niet.”

Tijdens de uitzending grapte Derksen vervolgens: "Mijn vrouw zei vorige week: 'Als ik me iets beter voel, ga ik wel weer naar boven.' Ik zei: 'Nou... doe maar rustig aan."

Geen kanker geconstateerd

Artikel gaat verder onder video

Vorige maand brak Pikaar plots haar heup. Ze was niet ten val gekomen, wat een slecht voorteken was. Derksen, die door de ziekenhuisopname van zijn vrouw een avond ontbrak bij Vandaag Inside, zei dat de artsen hem vertelden dat een tumor in zo’n geval ‘negen van de tien keer’ de oorzaak is. Hij liet echter weten dat er geen tumor is gevonden en dat de onderzoeken uitwezen dat er geen sprake is van botkanker. Pikaar werd vervolgens geopereerd aan haar heup. Die operatie verliep goed.

LEES OOK: Dit is Isabelle Pikaar, de vrouw van Johan Derksen

Voor Derksen is het een omslag, want normaliter is zijn vrouw verantwoordelijk voor het huishouden. “Mijn vrouw is de manager thuis, die runt alles, ik kan niet eens digitaal bankieren. Mijn vrouw regelt alles”, zei hij in 2021 tegen Libelle. “Dat doet ze hartstikke knap en daar ben ik haar ook dankbaar voor. En ik laat de hond uit, ga naar de radiostudio in Hilversum en zit voetbal te kijken.”

VIDEO - Opluchting bij Johan Derksen groot na goed nieuws over zijn vrouw: ‘Was wel even in paniek'

