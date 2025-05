Derksen onverbiddelijk: 'Afgang voor de KNVB'

Johan Derksen vindt dat AZ groot gelijk heeft dat de club in hoger beroep gaat tegen de schorsing van . Dat stelt de snor in Vandaag Inside. De verdediger kreeg van graag geziene VI-gast en scheidsrechter Bas Nijhuis rood in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles (0-3 AZ), maar niet iedereen was het eens met die beslissing.

Er is de afgelopen dagen niet voor het eerst veel te doen om Goes, die in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles een controversiële rode kaart kreeg van scheidsrechter Nijhuis. De verdediger kreeg van de tuchtcommissie een schikkingsvoorstel van drie wedstrijden schorsing, waarvan één voorwaardelijk. AZ heeft bekendgemaakt tegen de beslissing in beroep te gaan.

“AZ heeft het grootste gelijk van de wereld”, vindt Derksen, die eerder ook al fel was op Nijhuis. “Dat is weer de KNVB: ‘Een scheidsrechter moet je niet afvallen.’ Als Bas een hele domme fout maakt, dan kan de KNVB toch partij kiezen voor een speler? Dat is ook een KNVB-lid. De KNVB had het moeten seponeren. Het is duidelijk dat dat geen overtreding was. Het was een harde tackle, maar een faire tackle. Die mag zo hard zijn als je zelf wil.”

“Ik vind het echt een afgang voor Bas”, gaat Derksen verder. “En nu opnieuw voor de KNVB. Onrechtvaardig tegen die Goes. Als ik AZ was, dan zou ik hoger beroep aanvragen en tot het einde procederen, want dit moet je niet accepteren.” “Die Bas maakt er een teringzooi van. Die laat zich door dat gefrustreerde Deventer publiek - die dachten dat ze de beste club ter wereld waren na de bekerwinst - en die hadden niet verwacht een oorvijg te krijgen. En dan bedient hij dat publiek door zo’n jongen rood te geven.

🟥 Wouter Goes pakt direct rood in verhitte slotfase tegen Go Ahead Eagles 😳#gaeaz — ESPN NL (@ESPNnl) May 4, 2025

