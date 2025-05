Derksen dient Talpa van repliek: ‘De allerlaatste die ik zou binnenhalen’

Johan Derksen is absoluut niet te spreken over de keuze van Talpa om Yvonne Coldeweijer te contracteren. Donderdag werd bekend dat de voormalig juicevlogger een contract heeft getekend bij het netwerk en een dagelijks tv-programma krijgt op Net5. Doordat de familie De Mol in het verleden veel last heeft gehad van Coldeweijer, zorgt deze aankondiging voor verbazing bij Derksen.

Donderdag werd bekend dat Coldeweijer een contract heeft getekend bij Talpa en een dagelijks programma krijgt op Net5 waarin ze in de levens van bekende Nederlanders duikt. In het verleden maakte Coldeweijer naam met het juicekanaal Life of Yvonne, waarmee ze de Nederlandse showbizz domineerde. Begin 2024 maakte ze een einde aan haar kanaal en ging ze verder op een exclusieve website, die ze enkele maanden later ook stopzette. In het najaar zal Coldeweijer namens Talpa dus weer verdergaan met haar rol in de entertainmentindustrie.

LEES OOK: Derksen dreigt volgende gast te cancelen: 'Dit is je laatste avond'

In de uitzending van Vandaag Inside van donderdag komt het nieuws van Coldeweijer uiteraard ter sprake, waar Derksen direct zijn onvrede uit. “Ik begrijp niets meer van de mensen van Talpa die de programma’s binnenhalen”, snijdt De Snor het onderwerp aan. “De allerlaatste die ik bij Talpa zou binnenhalen, is die juicequeen. Die heeft alleen maar gezinnen kapotgemaakt, mensen kapotgemaakt met haar nare, vuile roddels. Als er nou één familie last heeft gehad van deze mevrouw, is het de familie De Mol. Dus ik weet niet of John de Mol haar heeft aangetrokken of andere mensen uit dat team.”

LEES OOK: Albert Verlinde reageert op roddelblad bij Vandaag Inside: 'Pittig'

Derksen benadrukt de keuze van Talpa ‘onbegrijpelijk’ te vinden. “Het was toch: ‘Opgeruimd staat netjes’? Ze was eindelijk opgesodemieterd”, raast de oud-voetballer. “Nu halen ze haar weer binnen, want op social media zal ze best wat voorstellen en zo’n programma wordt ook goed bekeken, want er zijn heel veel mensen die dat leuk vinden.” Wilfred Genee benoemt dat Coldeweijer wel vaak gelijk had, maar dat maakt volgens Derksen niet uit. “Als ik op moet gaan letten wie het met wie doet en wie uit elkaar gaan… Het interesseert me geen reet en ik wil er niks mee te maken hebben.” René van der Gijp sluit zich niet bij zijn collega aan. “Laat doen joh, laat gaan”, zegt hij, terwijl hij begint te lachen na het zien van de aankondiging van Talpa en Coldeweijer.

VIDEO: Johan Derksen reageert op de komst van Yvonne Coldeweijer naar Talpa

