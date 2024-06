Groot nieuws uit Spanje: 'Van Dijk kan de best betaalde verdediger ter wereld worden'

Arne Slot moet vrezen dat hij na de zomer níet de beschikking heeft over . De aanvoerder van Liverpool en het Nederlands elftal is op Anfield in het bezit van een volgend jaar zomer aflopend contract en zijn management heeft inmiddels gesprekken gevoerd met de algemeen directeur van Al-Nassr. Dat meldt het Spaanse Marca donderdagavond althans. De club uit Saudi-Arabië, waar Cristiano Ronaldo en Sadio Mané actief zijn, zou van Van Dijk de best betaalde verdediger ter wereld willen maken.

De beresterke verdediger van Liverpool bereidt zich momenteel met het Nederlands elftal voor op de start van het Europees Kampioenschap in Duitsland, maar in Spanje wordt er dus volop gespeculeerd over zijn toekomst. Marca schrijft donderdagavond, drie dagen voor de ontmoeting tussen Polen en Oranje in Hamburg, dat de algemeen directeur van Al-Nassr en het management van de speler elkaar hebben ontmoet. Al-Nassr zou een voorstel hebben gedaan dat van de voormalig verdediger van onder meer FC Groningen en Southampton de duurste verdediger ter wereld zou maken.

Van Dijk is sinds januari 2018 speler van Liverpool. Hij droeg daarvoor het shirt van FC Groningen, Celtic en Southampton. Liverpool telde in 2018 bijna 85 miljoen euro neer voor zijn komst, waarmee hij in één klap de duurste verdediger ter wereld van dat moment werd. Van Dijk won als speler van Liverpool onder meer de Champions League (2019) en de landstitel (2020). Hij droeg in het voorbije seizoen de aanvoerdersband en was van cruciale waarde voor het elftal van de inmiddels vertrokken Jürgen Klopp.

De aanvoerder van Liverpool en Oranje deed Slot, de opvolger van Klopp, onlangs in gesprek met The Athletic nog de belofte dat hij de nieuwe hoofdtrainer met open armen zal ontvangen. Of dit betekent dat hij ook volgend seizoen nog het shirt van Liverpool draagt, zullen de komende maanden dus moeten uitwijzen.