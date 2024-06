Pierre van Hooijdonk maakt twee keer dezelfde grap en hint subtiel op de onvoorbereide Marco van Basten

Pierre van Hooijdonk heeft tijdens de voorbeschouwing op de wedstrijd van subtiel gehint op Marco van Basten, die veel kritiek kreeg, omdat hij onvoorbereid ter tafel kwam tijdens een uitzending van het EK. NOS-presentatrice Rivkah op het Veld weigerde commentaar te geven op de situatie.

Kevin De Bruyne had het in een persconferentie over de verschillende speelstijlen die Slowakije zou kunnen spelen. Van Hooijdonk zag het, en maakte de grap: “hij heeft zich wel goed voorbereid.” Presentatrice Op het Veld reageerde met: “Daar ga ik niks over zeggen, haha.” Het was niet voor het eerst dat de voormalig Nederlands elftal-spits zat te geinen over de situatie.

Artikel gaat verder onder video

Eerder maakte Van Hooijdonk al de grap na een verhaal van Wout Brama, die ook aanwezig was tijdens de voorbeschouwing van België – Slowakije. De voormalig middenvelder van Twente had het over een nieuwe functie. “Dan moet je dus wel goed voorbereid zijn?”, aldus Van Hooijdonk die tijdens de uitzending hintte op Van Basten.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 EK 2024: volledige programma, uitslagen en alle standen

Hier vind je de standen in alle groepen van het EK 2024.