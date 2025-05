Ajax heeft kampioenschap binnen handbereik: dit zijn de scenario’s voor zondag

Ajax kan zich zondagmiddag in eigen huis tegen NEC (16.45 uur) tot kampioen van Nederland kronen. Daarvoor zullen de Amsterdammers wel hulp moeten krijgen van aartsrivaal Feyenoord, dat het om 14.30 uur opneemt tegen nummer twee PSV. FCUpdate zet de scenario’s voor de zondag op een rij.

Scenario 1: PSV verliest bij Feyenoord en geeft Ajax eerste titelkans

Met nog drie duels te spelen heeft Ajax een voorsprong van vier punten op PSV. Voor de ploeg van Francesco Farioli is het dus mogelijk om zondag al de 37ste landstitel in de clubgeschiedenis te veroveren. Daarvoor zal er in de Johan Cruijff ArenA gewonnen moeten worden van NEC, terwijl PSV in dat geval moet verliezen van Feyenoord in De Kuip. Bij andere resultaten is de titelstrijd nog altijd niet beslist. Mocht PSV verliezen in Rotterdam, is Ajax hoe dan ook dicht bij de volgende landstitel. In dat geval moeten de Amsterdammers nog drie punten pakken tegen NEC, FC Groningen en FC Twente.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Feyenoord en Ajax krijgen flinke concurrentie uit Europese top voor Rômulo'

Scenario 2: PSV en Feyenoord delen de punten

Als PSV op bezoek bij Feyenoord een gelijkspel weet te behalen, kan Ajax nog geen kampioen worden. Mochten de Amsterdammers daarna winnen van NEC, wordt het gat met nog twee duels te gaan naar zes punten, waarbij de ploeg van Peter Bosz een veel beter doelsaldo heeft (+58 om +36). In dit scenario heeft Ajax aan een punt tegen FC Groningen of FC Twente genoeg om het kampioenschap binnen te slepen. Verliest Ajax van NEC bij een gelijkspel van PSV, naderen de Eindhovenaren tot drie punten. De ploeg van Bosz zal dan moeten hopen op een nederlaag of twee gelijke spelen voor Ajax in de laatste twee duels.

LEES OOK: Vijf Ajacieden genoemd, die zondag een cruciale rol hebben

Scenario 3: PSV wint bij Feyenoord en voert de druk op

Mocht PSV zondagmiddag de volle buit pakken in De Kuip, wordt de druk op Ajax flink opgevoerd. De Eindhovenaren naderen de Amsterdamse concurrent in dat geval namelijk voor even tot een puntje. Weet Ajax vervolgens te winnen van NEC, blijft de voorsprong van vier punten intact. Laat Ajax punten liggen, is het gat nog maar een of twee punten. Mocht de ploeg van Farioli dan tegen FC Groningen of FC Twente een misstap maken, kan dat fataal worden. PSV moet in dat geval wel zeges boeken op Heracles Almelo en Sparta Rotterdam in de laatste duels.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Van Halst: 'Ik wilde hem naar Ajax halen, maar durfde niet te bellen' 🔗

👉 Voorzitter Trabzonspor spreekt zich duidelijk uit over Klaassen 🔗

👉 Kijkers tweeten massaal over Ajax na Inter - Barça 🔗

👉 Marek Hamsik en Aleksandar Kolarov verschijnen plots op training Ajax 🔗

👉 Vertrekkende sterkhouders en mogelijke terugkeer clubiconen: dit staat Ajax in de zomer te wachten 🔗