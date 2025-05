Vijf Ajacieden genoemd, die zondag een cruciale rol hebben

Voor Ajax zijn er zondag zeer uitwijkende scenario's mogelijk. Mocht PSV van Feyenoord winnen, staat de druk er vol op bij de ploeg van Francesco Farioli. Winnen de Rotterdammers in de topper, kan Ajax zondag kampioen worden. Danny Koevermans benadrukt de cruciale rol van de ervaren spelers.

De voorbereiding van Ajax op de wedstrijd tegen NEC zal zondag wat bijzonder verlopen. De wedstrijd tussen Feyenoord en PSV wordt namelijk op hetzelfde moment gespeeld. "Als je in die voorbereiding voor de wedstrijd zit, met wat rekken en strekken, staat er wel ergens een tv'tje", weet Koevermans. "Dat hou je niet tegen."

Artikel gaat verder onder video

De oud-spits is ervan overtuigd dat Ajax met de topper in Rotterdam bezig zal zijn. "Natuurlijk kijken zij met een schuin oog naar wat daar gebeurt. Er hangt zó veel af van die wedstrijd. Het is net iets anders beginnen als het je kampioenswedstrijd is, en dan is 'net' een understatement." De wedstrijd tussen Feyenoord en PSV zal zondag ongeveer 16.30 uur afgelopen zijn, de wedstrijd van de ploeg van Farioli vangt een kwartier daarna aan.

LEES OOK: BILD: Ajax en Kroes willen speler van 24 miljoen aan selectie toevoegen

Enkele spelers van Ajax zullen de verantwoordelijkheid moeten nemen zondag, ongeacht het resultaat. "Je hebt de routiniers in de kleedkamer nodig om de druk weg te houden", stelt Koevermans. "Bij Ajax hebben ze er daar wel een paar van: Weghorst, Klaassen, Henderson, Berghuis, Pasveer. En ook Farioli doet dat met zijn staf al het hele jaar goed. Maar ik geloof het niet als jongens zeggen: dat doet me niks. Dat is echt niet waar."

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Van Halst: 'Ik wilde hem naar Ajax halen, maar durfde niet te bellen' 🔗

👉 Voorzitter Trabzonspor spreekt zich duidelijk uit over Klaassen 🔗

👉 Kijkers tweeten massaal over Ajax na Inter - Barça 🔗

👉 Marek Hamsik en Aleksandar Kolarov verschijnen plots op training Ajax 🔗

👉 Vertrekkende sterkhouders en mogelijke terugkeer clubiconen: dit staat Ajax in de zomer te wachten 🔗