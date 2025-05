Gemiste panenka Depay leidt dramatische avond Corinthians in

heeft in de nacht van zaterdag op zondag een wedstrijd om snel te vergeten meegemaakt. De spits wist een assist te geven tegen Mirassol, maar mede door een gemiste panenka van de Nederlander ging Corinthians onderuit: 2-1.

Corinthians hoopte in de nacht van zaterdag op zondag voor het eerst dit seizoen twee competitieduels op rij te winnen. Vorige week boekte de ploeg van Depay een 4-2 zege p Internacional, waarna Mirassol het volgende slachtoffer moest worden. Na ruim een halfuur kreeg de Nederlander een uitgelezen kans om zijn ploeg op voorsprong te zetten, nadat Joao Victor hands maakte in het eigen strafschopgebied.

LEES OOK: Dit is het beste elftal uit Zuid-Holland

Artikel gaat verder onder video

Zoals wel vaker in zijn loopbaan probeerde Depay zijn strafschop op fraaie wijze in het doel te krijgen; met een panenka probeerde de spits zijn ploeg op voorsprong te zetten. Hoewel het stiftje vrij goed was ingeschoten en doelman Walter al naar de hoek ging, stond de sluitpost goed op te letten en kon hij de bal nog net uit het doel tikken. In de rebound probeerde Depay het nog met een kopbal, maar deze verdween naast het doel.

LEES OOK: Memphis Depay wil over 461 dagen zijn allergrootste droom laten uitkomen

Het bleek een misser met grote gevolgen voor Corinthians. Nadat Depay zijn fout in de blessuretijd van de eerste helft gedeeltelijk goed had gemaakt middels een assist op Caca, draaide Mirassol het in de tweede helft volledig om. Via doelpunten van Edson Carioca en Gabriel wist de thuisploeg de zege te pakken: 2-1. Daardoor blijft Corinthians na acht duels op tien punten staan. Halverwege de speelronde is dat goed voor de achtste plek, maar de ploeg van Depay kan nog worden ingehaald door ploegen die in de nacht van zondag op maandag nog spelen.

Memphis Depay teve o pênalti pra abrir o placar, mas Walter não caiu na cavadinha!



🔥 Quer ver os gols do #Brasileirão? Então, segue a gente e não perca nenhum lance! 📲⚽ pic.twitter.com/Coa6vADXKP — Papo de Boleiros 🇧🇷 (@_papoboleiros) May 10, 2025

➡️ Meer voetbalnieuws

👉 Koevermans ergert zich dood: 'Helemaal klaar mee, ongelooflijk' 🔗

👉 Van Halst: 'Ik wilde hem naar Ajax halen, maar durfde niet te bellen' 🔗

👉 Gullit ziet schandaal in Nederland: 'Ze moesten van het veld lopen!' 🔗

👉 'Knapste Nederlandse voetballer' krijgt prachtige prijs in Premier League 🔗

👉 'Geschenk uit de hemel' zorgt voor lachende gezichten bij Feyenoord 🔗