Vermoedelijke opstelling PSV: Bosz ziet sterkhouder mogelijk terugkeren tegen Feyenoord

PSV-trainer Peter Bosz kiest in de kraker tegen Feyenoord voor dezelfde elf namen als in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard van zeven dagen geleden. Dat verwacht het Algemeen Dagblad althans. Bosz verwacht dat op tijd hersteld is voor het duel in Rotterdam, maar de international van Marokko lijkt te moeten hopen op een invalbeurt.

Hoewel PSV het kampioenschap niet in eigen handen heeft, staat de druk er flink op bij de ploeg van Bosz. De Eindhovenaren verkleinen bij winst in De Kuip de achterstand op Ajax - dat zondag om 16.45 uur aftrapt tegen NEC - tot één punt en vergroten de voorsprong op Feyenoord in dat geval tot acht punten. Ze zijn dan verzekerd van plek twee en daarmee plaatsing voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Maar bij een nederlaag in Rotterdam wordt de strijd om plek twee nog héél spannend en volstaat voor Ajax een zege op NEC om de landstitel binnen te halen.

PSV werkt echter met veel vertrouwen toe naar de ontmoeting met Feyenoord. De Eindhovenaren wonnen hun laatste vier wedstrijden. FC Groningen, Almere City, FC Twente én Fortuna Sittard werden verslagen. Bosz heeft bovendien de beschikking over een zo goed als fitte selectie, al ontbreekt er in de persoon van Jerdy Schouten natuurlijk wel een belangrijke kracht. Sergiño Dest daarentegen maakte vorige week in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard al zijn rentree en zou tegen Feyenoord misschien wel kunnen starten.

Het AD verwacht echter geen wijzigingen bij PSV. Walter Benítez verdedigt uiteraard het doel. De defensie zal in dat geval gevormd worden door Richard Ledezma, Ryan Flamingo, Olivier Boscagli en Mauro Júnior. Op het middenveld nemen Joey Veerman, Guus Til en Malik Tillman plaats. Saibari raakte op 24 april in de uitwedstrijd tegen FC Twente geblesseerd en moest het duel met Fortuna Sittard daardoor laten schieten, maar keert zondag naar alle waarschijnlijkheid terug in de selectie. Voorin heeft Bosz genoeg te kiezen, maar vertrouwt hij op inmiddels de vaste namen: Ivan Perisic, Luuk de Jong en Noa Lang.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Mauro Júnior; Veerman, Til, Tillman; Perisic, De Jong, Lang.

De topper tussen PSV en Feyenoord begint zondag om 14.30 uur.

