Leonne Stentler verbijstert tv-kijkers met krankzinnige analyse: ‘Ontslag lijkt me de enige passende straf!’

Leonne Stentler heeft (opnieuw) voor gefronste wenkbrauwen gezorgd bij voetbalminnend Nederland. De analiste laat bij de NOS haar licht schijnen over het spel van Oranje tegen Polen, en is daarin zeer lovend over . Mensen op X kunnen zich allesbehalve vinden in de mening van Stentler, blijkt uit reacties.

“Ik vond Xavi goed”, begint de vrouwelijke analist. Jeroen Stomphorst, presentator van de NOS, reageert direct met enige verbazing. “Ja? Vond je Xavi goed? We hebben hem toch eigenlijk niet zoveel gezien”, zegt hij.

“Nee, maar ik vond hem echt, zeker in de eerste helft, rondom Memphis goed met loopacties. Als Memphis meer ballen had afgemaakt, had hij ook meer assists achter zijn naam gehad. En dat hakje… ik heb genoten”, gaat Stentler verder. Op X gaan mensen ondertussen los over de analyse van Stentler. Er wordt zelfs over een ontslag gesproken van de vrouwelijke analist.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Welke spelers van Oranje moet Koeman strafschoppen laten nemen?

Afgezien van Memphis Depay heeft Oranje een klein probleem. Al is er een Eredivisie-speler met 10 goals uit 10 penalty's.