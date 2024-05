René van der Gijp en Johan Derksen maken Leonne Stentler op pijnlijke wijze compleet belachelijk

René van der Gijp, Johan Derksen en Wilfred Genee waren zondag niet onder de indruk van Leonne Stentler als analist bij de NOS. Stentler haar optreden bij de NOS, na afloop van de een na laatste speelronde in de Eredivisie, werd maandagavond op pijnlijke wijze belachelijk gemaakt in Vandaag Inside.

Tijdens de uitzending van Vandaag Inside van maandagavond, deden Genee en Van der Gijp het optreden van Stentler bij de NOS na, waar het tweetal de analyticus belachelijk meemaakte: "Leonne, FC Twente speelt een goede wedstrijd", begint Genee tegen Van der Gijp, die reageert: "Ja, ja. Vooral de eerste helft. Ze kwamen gelijk voor natuurlijk, wat altijd.., Sjonge, jonge, jonge", verzucht Van der Gijp vervolgens.

Artikel gaat verder onder video

"Ik vind het bijna cabaret, met die juffrouw", haakt Derksen vervolgens in op het optreden van Stentler. De Snor stoort zich sowieso aan veel analytici: "Dat gelul over voetbal en er worden open deuren ingetrapt. Man, man, man, wat ben ik blij dat je dan de Ronde van Italië hebt", doelt Derksen op de meerdaagse wielerwedstrijd.

Genee begon ook nog tegen scheidsrechter Bas Nijhuis over de beslissing van de arbiter om zondag een rode kaart uit te delen in de wedstrijd tussen RKC Waalwijk en PEC Zwolle, waar veel kritiek op was: "Stentler vond het ook een rode kaart", zegt Genee, waarna Nijhuis reageert: "Ja, als Leonne dit rood vindt is het bijna misschien wel fout, of niet?", zegt Nijhuis lachend, waarna de scheidsrechter zegt dat het een grapje was. "Dat is geen grapje", reageert Van der Gijp lachend. "Dat meen jij!"