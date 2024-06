PSV'er ontbreekt bij België in de basiself, oud-Feyenoorder in de spits bij Slowakije

België begint de EK-campagne op maandagavond tegen Slowakije in het Deutsche Bank Park in Frankfurt. Bondscoach Domenico Tedesco heeft de opstelling van De Rode Duivels uit de doeken gedaan. PSV’er Johan Bakayoko staat niet in de basis. Jérémy Doku en Leandro Trossard spelen op de flanken bij de Belgen.

Yannick Carrasco staat aangegeven als linksback, maar de Belg speels doorgaans als aanvaller. De verwachting is dan ook dat hij een meer aanvallende rol gaat vertolken. Maxim De Cuyper was verwacht in de basisopstelling, maar hij begint toch op de bank. Bij Slowakije is het, zoals we verwacht hadden, Eredivisie boven in de opstelling.

Zowel David Hancko, momenteel verdediger van Feyenoord, als Robert Bozenik (oud-Feyenoord) beginnen in de basis bij Slowakije tegen België. Leo Sauer, ook onder contract bij de Rotterdamse club, begint op de bank. Stanislav Lobotka speelde op een blauwe maandag nog bij Ajax. Hij begint ook in de basis.

