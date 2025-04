Aderlating voor Ajax: basisspeler mist seizoensontknoping

Ajax zal het ook de komende weken nog moeten doen zonder . Dat bevestigt Francesco Farioli zondag. De linkercentrale verdediger, die mits fit basisspeler is bij de Amsterdammers, is nog niet voldoende hersteld van zijn liesblessure.

Baas keerde afgelopen zomer terug van zijn huurperiode bij NEC en speelde zich gelijk in de basis onder de nieuwe trainer. Met de jongeling in het elftal was de verdediging van Ajax ijzersterk en zijn inspeelpass bracht het elftal meermaals aan het voetballen. Baas heeft 23 Eredivisieduels achter zijn naam staan dit seizoen, zijn laatste dateert echter van 30 maart.

Tijdens de topper tegen PSV moest hij namelijk na dik een uur spelen naar de kant. De 22-jarige verdediger had een liesblessure opgelopen en zou een tijdje uit de roulatie zijn. Er was hoop dat Baas dit seizoen nog minuten kon maken, maar die lijkt nu vervlogen.

"We houden het in de gaten, maar ik denk niet dat hij nog in actie gaat komen dit seizoen", stelt Farioli op de persconferentie. "Dat geldt ook voor Branco (van den Boomen, red.). Met betrekking tot Remko (Pasveer, red.) heb ik er vertrouwen in dat hij volledig fit is voor de komende weken." Door het gelijkspel tegen Sparta van zondag (1-1) kunnen de laatste weken nog heel spannend en cruciaal worden met betrekking tot de titelstrijd. PSV kan de achterstand op Ajax terugbrengen tot vier punten, wanneer het op 3 mei thuis speelt tegen Fortuna Sittard.

