Debuut Ajax-speler Jorthy Mokio bij België roept weerstand op: 'We zijn hier serieus met profvoetbal bezig...'

Jorthy Mokio heeft donderdagavond zijn debuut gemaakt voor België. Dat gebeurde echter wel op een zeer teleurstellend avondje voor onze zuiderburen. Oekraïne was met 3-1 te sterk voor de Rode Duivels. Voor Mokio was het debuut een mooi moment, maar Jan Mulder snapt niet waarom de speler van Ajax überhaupt in de ploeg kwam.

Via Romelu Lukaku waren de Belgen vlak voor rust nog op voorsprong gekomen, maar na rust ging het helemaal mis. Onder aanvoering van Arsenal-speler Oleksandr Zinchenko speelde Oekraïne zich in Murcia (Spanje) naar een 3-1 overwinning. Twee minuten voor het einde, toen de eindstand al op het bord stond, mocht Mokio zich nog even laten zien. Daarmee werd het talent van Ajax de op-twee-na-jongste debutant voor België, net voor Zakaria Bakkali (voormalig PSV).

17y19d - Jorthy Mokio (17 years and 19 days) is the third-youngest debutant for the @BelRedDevils this century. Diamond. pic.twitter.com/9KVwakk4zt — OptaJohan (@OptaJohan) March 20, 2025

Mulder snapte echter vrij weinig van het besluit van Rudi Garcia, de nieuwe bondscoach, om Mokio zo laat nog in de ploeg te brengen. "Vlak voor het einde mag hij debuteren voor de eer", analyseert een afkeurende Mulder. "We zijn hier wel serieus met profvoetbal bezig. Doku had in de ploeg moeten komen, die brengt vuur. De trainer slaapt, maak hem wakker!"

Ook het totale optreden van de Belgen staat Mulder niet aan. "Ik vond het echt een zooitje, dit veel wel heel erg tegen. Dit Oekraïne is geen wereldploeg, maar nadat ze op voorsprong komen, komt er geen reactie van de Rode Duivels. We mogen de winnaarsmentaliteit van de bondscoach toch een klein beetje in twijfel trekken." De Belgen mogen proberen om zondag in eigen land de achterstand goed te maken, maar de huidige vormcrisis zal de ploeg weinig vertrouwen geven. Van de laatste zes wedstrijden gingen er vijf verloren, het andere duel eindigde in een gelijkspel.

