Romelu Lukaku is eerlijk en doet opvallende ontboezeming over het EK met België

heeft na het teleurstellend verlopen Europees Kampioenschap van afgelopen zomer serieus overwogen om een punt te zetten achter zijn interlandloopbaan. Dat vertelde de aanvaller van België en Napoli woensdagavond op een persconferentie van de nationale ploeg. Lukaku had het erg moeilijk na de vroegtijdige uitschakeling in Duitsland, waar hij in vier wedstrijden niet tot scoren kwam en dus niet kon voorkomen dat de Belgen in de achtste finales werden uitgeschakeld door Frankrijk.

Lukaku is de topscorer aller tijden van de Belgische nationale ploeg en dan wordt er vanzelfsprekend het een en ander van je verwacht. Dat was in de aanloop naar het EK in Duitsland niet anders. De groep van België bood perspectief. De ploeg van toenmalig bondscoach Domenico Tedesco trof Slowakije, Roemenië en Oekraïne. Maar in de eerste groepswedstrijd tegen Slowakije ging het al mis (0-1). België won vervolgens wel van Roemenië, maar door een gelijkspel tegen Oekraïne kwam het aan de zware kant van het schema terecht en wachtte in de achtste finale meteen een kraker tegen Frankrijk.

Artikel gaat verder onder video

Die resulteerde in een 1-0 nederlaag, waardoor België al snel was uitgespeeld. Lukaku verliet het toernooi zonder ook maar één keer te scoren. De eerste vier groepsduels in de daaropvolgende Nations League liet hij allemaal aan zich voorbijgaan. “Ja, ik moet eerlijk zijn. Ik voelde het even niet meer”, zo werd Lukaku woensdagavond op de persconferentie geciteerd door Het Laatste Nieuws toen hij de vraag kreeg of hij na het EK heeft gedacht om te stoppen als international. “Na de nederlaag tegen Frankrijk heb ik gepraat met Jan Vertonghen in de kleedkamer. Ik zei: ‘Er is een probleem’. Het ging te snel, er zijn veel dingen gebeurd en veranderd. Ik had even tijd nodig voor mezelf.”

LEES OOK: Jorthy Mokio wordt bij België meteen 'onder de vleugels genomen' door topspeler met 120 interlands

Lukaku had het persoonlijk moeilijk in Duitsland. Hij miste veel opgelegde kansen. Bovendien werden liefst drie doelpunten van de spits afgekeurd door de VAR. Het zat hem dus allemaal niet mee. Bijna negen maanden na het toernooi in Duitsland is hij terug bij de nationale ploeg. Sportief directeur Vincent Mannaert heeft veel met Lukaku aan de lijn gehangen. “Hij heeft me gebeld en het project uitgelegd. Maar ik had ook twee gesprekken met de coach en met een paar andere spelers. Weet je: op deze manier kon ik niet stoppen. Ik wilde mijn land niet loslaten. Ik heb altijd met goesting voor de nationale ploeg gespeeld”, aldus Lukaku, die niet te diep in wilde gaan op wat er tijdens het EK precies is gebeurd. “Ik zal er later meer over vertellen, ik ga nu echt de details niet geven. Sinds het EK is er veel veranderd. Toen gebeurden er dingen die ik niet kon aanvaarden. Ook de sfeer, ja. Maar nu is het belangrijk om in de A-divisie van de Nations League te blijven.”

Lukaku aanvoerder

Daarvoor moet België de komende dagen zien af te rekenen met Oekraïne. Tedesco is inmiddels bondscoach af. Hij is opgevolgd door Rudi Garcia. De Fransman ziet een belangrijke rol weggelegd voor Lukaku. Er is de afgelopen jaren het een en ander te doen geweest over het aanvoerderschap bij de Belgen, maar donderdagavond draagt Lukaku de band en zondag Kevin De Bruyne. “Romelu zal dit keer de band dragen. Hij is degene met de meeste interlands. En zondag is het de beurt aan Kevin. Hij heeft het tweede meeste aantal interlands”, zo was de uitleg.

