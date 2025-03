Jorthy Mokio wordt bij België meteen 'onder de vleugels genomen' door topspeler met 120 interlands

Terwijl het Nederlands elftal zich de komende dagen ten koste van Spanje hoopt te plaatsen voor de halve finale van de Nations League, wil België zich revancheren voor de teleurstellende resultaten in de laatste maanden van 2024. Een opvallende aanwezige bij de Rode Duivels is Jorthy Mokio. De jonge middenvelder beleeft dit kalenderjaar zijn doorbraak bij Ajax en is meteen opgeroepen voor de nationale ploeg. Op de afsluitende training voor het duel met Oekraïne was het vooral die zich ontfermde over het grote talent van Ajax.

Het gaat ontzettend rap met Mokio. De zeventienjarige middenvelder maakte na het afgelopen seizoen de overstap van KAA Gent naar Ajax en maakte eind augustus in de thuiswedstrijd tegen Jagiellonia Bialystok in de play-offs van de Europa League al zijn debuut in de Amsterdamse hoofdmacht. Mokio kwam vervolgens vooral in actie voor Jong Ajax, maar was de afgelopen weken een vast gezicht in het elftal van trainer Francesco Farioli. De teller staat inmiddels op vijf wedstrijden in de Eredivisie en zelfs zes in de Europa League. Zo was Mokio vorige maand in de heenwedstrijd tegen Union Sint-Gillis in zijn thuisland nog op fraaie wijze trefzeker.

Lukaku ontfermt zich over Mokio

De ontwikkeling van Mokio is niet onopgemerkt gebleven. Hij kwam weliswaar pas één keer in actie voor de Onder-21 van België, maar kreeg vorige week een uitnodiging voor de nationale ploeg. Daar spreekt veel vertrouwen uit. Zelfs als hij deze interlandperiode nog niet zijn debuut maakt, zal hij zich na het weekeinde met flink wat bagage melden bij Ajax. Mokio staat bij de nationale ploeg op het trainingsveld met grote namen als Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne én Lukaku. Vooral laatstgenoemde, sinds afgelopen zomer speler van Napoli, is druk in de weer met Mokio. “De Rode Duivels hebben hun laatste training op Belgische bodem afgewerkt voor hun Nations League-duel tegen Oekraïne. Thibaut Courtois sloeg een ontspannen praatje met Brandon Mechele, Romelu Lukaku leek debutant Jorthy Mokio onder zijn vleugels te nemen”, zo schrijft Sporza woensdag.

Ontspannen is de sfeer bij de Rode Duivels de afgelopen maanden zeker niet altijd geweest. Onze zuiderburen strandden tijdens het afgelopen Europees Kampioenschap in Duitsland al in de achtste finales en eindigden in de groepsfase van de Nations League achter Frankrijk én Italië. Bondscoach Domenico Tedesco werd ontslagen en Rudi Garcia aangesteld als opvolger. De Fransman haalde Mokio dus meteen bij de selectie. “Thibaut Courtois gaf een ontspannen indruk voor hij aan de training met de andere doelmannen begon. Debutant Jorthy Mokio leek met Romelu Lukaku al een ervaren trainingsmaatje te hebben gevonden”, zo klinkt het op de Belgische site. Lukaku is een van de kartrekkers bij België. De beresterke spits speelde al 120 interlands, waarin hij 85 keer trefzeker was.

Lukaku in vorm

Lukaku heeft zich in goede vorm gemeld bij de nationale ploeg. Sinds zijn overstap van Chelsea naar Napoli afgelopen zomer speelde hij 29 wedstrijden, waarin hij goed was voor tien doelpunten en acht assists. “Op het vlak van goals staat er nog altijd geen maat op Romelu Lukaku. De spits van Napoli was dit seizoen betrokken bij achttien doelpunten. Geen Belg die in de top 5-competities beter doet”, zo schrijft Het Laatste Nieuws. Loïs Openda, voormalig-speler van Vitesse, volgt hem met acht doelpunten en zes assists voor RB Leipzig.

