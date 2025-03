Teleurstelling bij Mokio maakt al snel plaats voor blijdschap, Godts krijgt ander nieuws te horen

Jorthy Mokio mag zich mogelijk gaan opmaken voor zijn debuut in het Belgische nationale team. De verdediger annex middenvelder van Ajax is door bondscoach Rudi Garcia opgenomen in de definitieve 26-koppige selectie van De Rode Duivels. Ploeggenoot Mika Godts is daarentegen niet opgeroepen door de Fransman.

Mokio maakte afgelopen zomer de overstap van het Belgische KAA Gent naar Ajax. De jonge Belg maakte op 29 augustus vorig jaar in de play-offs van de Europa League tegen Jagiellonia Bialystok als invaller zijn debuut in Ajax 1. Zijn basisdebuut volgde op 9 februari tegen Fortuna Sittard, waarna hij in het Europa League-duel tegen het Belgische Union Sint-Gillis opnieuw in de basis mocht beginnen. Die wedstrijd stal de jongeling de show met een geweldig optreden, dat hij wist te bekronen met een treffer.

De pas zeventienjarige Mokio speelde tot dusver twaalf wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax. Zijn stormachtige ontwikkeling neemt nu dus een nieuwe vlucht met de oproep voor het Belgische nationale team. Bovendien is het een mooie opsteker voor de jongeling, die donderdagavond nog met Ajax werd uitgeschakeld in de Europa League tegen Eintracht Frankfurt (6-2 over twee wedstrijden). Godts, die wel in de voorselectie van Garcia zat, is niet opgeroepen.

Verder keert bij De Rode Duivels Thibout Courtois terug. Vanwege een conflict besloot de doelman van Real Madrid zich niet meer beschikbaar te stellen onder bondscoach Domenico Tedesco. De Italiaans-Duitse oefenmeester werd half januari ontslagen door de Belgische bond. Het besluit van Courtois om terug te keren bij de nationale ploeg viel niet in goede aarde bij Koen Casteels, die besloot om per direct te stoppen.

Wat ook opvalt is dat PSV-aanvaller Johan Bakayoko, die onder Tedesco een vaste waarde was in de Belgische selectie, niet is opgeroepen. De linksbenige rechtsbuiten worstelt bij PSV al enige tijd met zijn vorm en is ook in Eindhoven zijn basisplaats kwijtgeraakt. België neemt het op 20 en 23 maart in een dubbele confrontatie in de Nations League op tegen Oekraïne. De Belgen zullen moeten winnen om hun plek in League A van de Nations League te behouden.

Definitieve selectie België

Doelmannen: Thibaut Courtois, Matz Sels, Senne Lammens, Maarten Vandevoordt

Verdedigers: Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Wout Faes, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Arthur Theate

Middenvelders: Kevin De Bruyne, Bryan Heynen, Jorthy Mokio, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken

Aanvallers: Charles De Ketelaere, Jeremy Doku, Malick Fofana, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Lois Openda, Alexis Saelemaekers, Leandro Trossard

A new chapter begins. 🔱 pic.twitter.com/gKtaGg9EgS — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) March 14, 2025

